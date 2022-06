I tårer for åben skærm: Havde forventet det

Den stod på både dates og tårer i torsdagens afsnit af 'Bachelor', hvor Fie Schytte Nygård endte helt uden en rose og to piger stod tilbage med kun en enkelt.

En af dem, der stod tilbage med bare en enkelt rose, var Julie Meyerhoff, der under sæsonens første roseceremoni lod tårerne få frit løb.

- Jeg var meget i følelsernes vold. Jeg synes, at det var hårdt og grænseoverskridende. Lidt overdrevet sagt, men jeg havde det næsten som om, at de (Kasper og Philip, red.) havde min skæbne i deres hænder, siger Julie Meyerhoff om aftenens roseceremoni, til Ekstra Bladet.

17 kvinder har taget turen til en ø i Caribien for at date årets to bachelorer, Philip Geisler Berg og Kasper Skak. Julie Meyerhoff fik til roseceremonien Philip Geisler Bergs sidste rose.

- Det var dejligt at få en rose af Philip, det var ham jeg var rejst derned for. Så det var jeg meget glad for, fortæller Julie Meyerhoff, der til dagligt er lærerstuderende.

Julie Hoffmeyer, der er forrest i billedet, fik den sidste rose af Philip Geisler Berg. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Forventet

Men selvom det var Philip Geisler Berg, der fik den 24-årige lærerstuderende til at rejse til Caribien, så ville Julie Meyerhoff alligevel have takket ja, hvis den anden bachelor, Kasper Skak, som Julie Meyerhoff havde været på gruppedate med inden roseceremonien, havde tilbudt hende en rose til aftenens ceremoni.

- Jeg havde faktisk ikke forventet at få en rose af Kasper. Det havde været en god og hyggelig date, men jeg var ikke mig selv på den, og Kasper havde bedre kemi med de andre to piger, så det er jo bare en fair sag, siger Julie Meyerhoff og fortsætter:

- Men jeg havde sagt ja (til en rose, red.). Jeg kendte jo ikke Kasper på det korte grundlag.

Om det er Julie Meyerhoff, der blandt andet har gjort sig bemærket ved at snakke om bland-selv slik, der ender med at løbe med Philip Geisler Berg, må tiden vise.

Julie Meyerhoff nåede på en gruppedate med Kasper Skak. Foto: Lotta Lemche/TV 2

