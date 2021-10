I tårer: Helt særlig hyldest

Da influencer og iværksætter Mascha Vang gik på scenen på Det Kongelige Teater fredag aften til 'Vild med dans - Knæk Cancer' sammen med sin partner Thomas Evers Poulsen, var det med en helt særlig hyldest for øje.

Parrets ønskedans var nemlig dedikeret til Mascha Vangs gode veninde, den kendte træner og forfatter Anne Bech, der døde af kræft tidligere på året - 42 år gammel.

Derfor har fredagens 'Vild med dans' også været en meget følelsesladet aften for Mascha Vang, og hun har da også fældet et par tårer undervejs.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende umiddelbart efter fredagens show.

- Det var fortællingen og følelsen og æren i at få lov til at gøre det. Det var fantastisk, lyder det fra Mascha Vang.

Anne Bech og Mascha Vang var nære veninder. Privatfoto

Hun er her stadig

Mascha Vang fortæller videre, at hun med dansen gerne ville illustrere, at hun altid føler, at Anne Bech er med hende, selvom hun ikke er her fysisk længere.

- Jeg kan kun beskrive den sorg, jeg selv har følt, og den fornemmelse jeg har af, at hun virkelig stadig er med mig, og det var det, jeg ønskede, der skulle ud. Der sidder nok mange derude, der kan genkende den følelse af, at man føler, de stadig er her, selvom man ikke kan lave om på det, der er sket, siger hun videre og understreger, at hun er sikker på, at Anne Bech ville være stolt, hvis hun havde set dansen:

- Hun ville være så stolt. Hun ville være så stolt, for hun er jo danser selv.

Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen var meget glade og stolte over deres dans. Foto: Tariq Mikkel Khan

På sidelinjen fredag aften havde Mascha Vang også sine forældre. De har begge været ramt af kræft, og derfor betød det meget, at de så med.

- Jeg havde begge mine forældre med, som også har været berørt af kræft. Det var så stort. Jeg turde næsten ikke kigge ned på dem, for jeg kunne også se, at min mor var meget rørt. Jeg tog det hele ind. Det var så stort at få lov at vise dem det, siger hun.

Christiane var også gode veninder med Anne Bech, og derfor betød Mascha Vangs dans også noget helt særligt for hende. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hun havde været stolt

Også vært Christiane Schaumburg-Müller var gode veninder med Anne Bech, og det var derfor også et rørende øjeblik for hende at se Mascha Vangs dans.

- Det var virkelig rørende og også rigtig rørende, fordi jeg ved, at Anne virkelig gerne selv ville have danset på den scene. Så det kom meget tæt på, siger hun og fortsætter med at fortælle, at hun derfor kæmpede med at holde den professionelle facade:

- Det hjælper, at man har en generalprøve og jeg har set indslaget mange gange. Så jeg behøver ikke kigge på indslaget, inden jeg går i gang. Det hjælper, siger hun og tilføjer:

- Ej, men Anne havde været så rørt og stolt. Det var en smuk dans, Mascha havde lavet.

Husker du Vickie Jo, der i mange år var fast inventar i 'Vild med dans'? Bliv meget klogere på, hvor hun er i dag lige her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------