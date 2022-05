I tårer inden kæmpeshow

Siggy Savery, der i morgen skal forsøge at synge Danmark i Eurovision-finalen, fik meget våde øjne under interview med Ekstra Bladet

De fire musikalske damer i Reddi har gået op og ned ad hinanden i over en uge.

De ankom sidste søndag til Torino, der i år lægger arena til årets udgave af Eurovision Song Contest.

Ud over prøver på scenen har Siggy Savery, Agnes Rosenlund, Ihan Haydar og Ida Bergkvist, der udgør det forholdvis nydannede band, haft rigtig god tid til at lære hinanden godt at kende - både på godt og ondt.

Ekstra Bladet bad de fire medlemmer af Reddi til at komme med ærlige bud på, hvad der har overrasket dem mest ved hinanden den seneste uge, og da turen kom til, at der skulle sandheder på bordet om gruppens vokal, Siggy Savery, kunne hun ikke holde tårerne tilbage.

Se hvorfor i klippet herover.

Blandt de sander, der også kom frem, er, at Ida Bergkvist en kæmpe hunde-elsker, at der gemmer sig en trænings-freak i Agnes Rosenlund og at Ihan Haydar stort set ikke har brug for søvn.

Danmark er med i tirsdag aftens semifinale, hvor de er oppe mod 16 andre nationer. Ti af dem går videre. Ifølge bookmakerne er der ikke store chancer for, at Reddi kvalificerer sig til finalen på lørdag.

Heldigvis for den dansk/svenske kvartet, er deres prøver gået forrygende, og det giver håb om, at finalepladsen alligevel er inde for rækkevidde.

Reddi stiller op med sangen 'The Show'. Foto: Anthon Unger

Det hele afgøres omkring klokken 23 tirsdag aften.

Ekstra Bladet dækker naturligvis semifinalen live fra Torino. Det er tirsdag aften fra klokken 21.

