I tårer: - Jeg skal til at slappe mere af

Jesper Buch har truffet beslutning om at lægge sit liv om for at passe bedre på sig selv

Den erfarne løve Jesper Buch er normalt en smule hård i kanten, når han vurderer de forskellige iværksættere, der dukker op i DR-succesen 'Løvens hule'.

I torsdagens afsnit fik man dog en helt anden Jesper Buch at se.

Under præsentationen fra Muscle House kom virksomhedens stifter, Anders, ind på, at han i en periode har været nede med stress. Og det fik Just Eat-millionæren til at lukke op for en side, han ellers ikke har vist og fortælle, at han er i færd med at gentænke sit eget liv.

- Jeg har brugt 20 år i overhalingsbanen, og det går ud over søvn, det går ud over humør, det går ud over den tid, jeg bruger på mig selv. Så det er sådan en evalueringsproces, man skal foretage sig, når man er 25, når man er 35 og 45, og min konklusion er også, at nu har jeg givet den gas i 20 år, så nu skal jeg til at slappe mere af, siger en tydeligt rørt Jesper Buch og fortsætter:

- Jeg skal til at sove 8 timer igen, hvis jeg skal blive 65 år plus, og det vil jeg gerne. Jeg vil gerne se mine børn blive ældre og få børn. Vi skal lytte, og vi skal passe på, og vi skal være ærlige.

Kom tættere på Jesper Buch og de fire andre 'Løvens Hule'-dommere her. Blandt Jesper Buchs medløber har også Mia Wagner og Christian Arnstedt delt ud af deres personlige erfaringer med stress.

Stor respekt

Hans ærlighed skaber reaktioner hos både Mia Wagner og Christian Arnstedt, der begge selv har kæmpet med stress, og det er også tydeligt på tåren i Buchs øjenkrog, at det betyder noget for ham at åbne op.

Øjeblikket har da også sat sig fast hos de tre iværksættere i Muscle House, fortæller Emil Luther Jensen til Ekstra Bladet.

- Alt det her med stress fylder meget i programmet, og løverne åbner også for sluserne. Især Jesper. Han åbner mere op, end jeg nogensinde har set før. Al respekt til Jesper og de andre løver, men det viser jo bare, at de er mennesker ligesom os andre, siger han og fortsætter:

- At de også kæmper med noget engang imellem, overrasker mig ikke, men jeg synes, det er dejligt, de åbner op. Det er en god ting at snakke om. Det er også enormt godt for en selv at tale om.

De tre iværksættere fra Muscle House har selv haft stress og angst inde på livet. Foto: Per Arnesen/DR

Emil Luther Jensen har selv kæmpet med angst, og det er vigtigt for ham at tale om. Derfor er det også noget, de bruger tid på i virksomheden.

- Vi har det alle godt i dag, men angst er sådan noget, man skal lære at leve med. Det er ikke et quickfix. Det er sådan noget, der kan spøge og komme op i en til tider. Derfor er det også vigtigt, at man bliver ved med at arbejde med det. Det har vi alle tre fokus på. At få plejet vores mentale game. Vi går alle tre til coach, psykoterapeut eller psykolog et par gange om måneden. Det er en del af vores hverdag og noget, der er vigtigt for os i firmaet, fortæller han og fortsætter:

- Vi bruger også hinanden, for vi kan forstå hinanden. Jeg kunne eksempelvis hjælpe Anders, da han gik ned, fordi jeg havde stået i noget lignende. Før fyldte følelser og stress ikke noget for os. Og generelt er mænd nok ikke så gode til at tale om følelser, og det var Anders og jeg heller ikke. Det var ikke følelserne, der fyldte mest for os, men det gør det i dag.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Jesper Buch, men det har han ikke ønsket.

'Løvens Hule' kan ses torsdag aften på DR1 og på DRTV.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En dokumentar om Kandis blev i weekenden set af mere end en halv million mennesker på DR. Filmens instruktør var torsdag på besøg i 'Kvindetribunalet'.