I tårer: Kom som et chok

'Vild med dans'-finalen 2021, som løb af stablen fredag aften, markerede enden på noget af en æra for den garvede dommer Britt Bendixen.

Efter 17 sæsoner havde hun nemlig under finalen sidste 'vagt' ved dommerbordet.

Og det gik på ingen måde ubemærket hen. 'Vild med dans'-holdet havde nemlig i det skjulte forberedt en hyldest til Britt Bendixen.

Inden årets vinder blev kåret, rettede de to værtinder Christiane Schaumburg-Müller og Sarah Grünewald deres opmærksomhed mod Britt Bendixen, og på vegne af hele 'Vild med dans'-holdet fortalte de, hvor meget hun har betydet for dem.

- Vi elsker dig allesammen, lød det blandt andet fra Christiane.

Britt Bendixen havde ikke regnet med, at hun skulle modtage en hyldest. Foto: Anthon Unger

Derudover blev Britt Bendixen præsenteret for et sammenklip af hendes mest ikoniske øjeblikke igennem de 17 år, hun har været dommer, og al det virak kunne dommeren ikke undgå at blive rørt af.

Mens hun kæmpede med tårerne, gav publikum, de andre dommere og værterne hende stående applaus.

Da Ekstra Bladet mødte hende efter fredagens finale, lagde hun da heller ikke skjul på, at aftenen havde været helt særlig.

- Det har været en fantastisk aften. Jeg havde troet, det ville blive vemodigt, men det er det altså ikke. Det vil det måske blive næste år, når de starter, og der sidder en eller anden ung, lækker model i min stol, men det tror jeg nu ikke. Jeg er meget glad for, sådan som det har været, sagde hun og fortsatte:

- Jeg har været glad for alle 17 år, men enough is enough. Nu synes jeg, at der er nogle unge kræfter, der skal have chance og mod. Der er mange dygtige.

Dommerpanelet må nu undvære Britt Bendixen. Foto: Anthon Unger

Meget overrasket

Ifølge Britt Bendixen anede hun intet om, at der var forberedt en hyldest til hende.

- Jeg blev meget overrasket. Jeg anede ikke, at der skulle ske noget. Så havde jeg forberedt en lille tale, som man normalt gør. Jeg anede ikke, at jeg ville blive hædret på den måde, og jeg må sige, at jeg er ikke selvglad. Jeg forventer ikke ros på den måde, så det var overvældende. Så der fik jeg tårer i øjnene. Jeg prøvede selvfølgelig at skjule det, sagde hun og fortsatte:

- Jeg synes, det var alt for flot. Men jeg er selvfølgelig stolt og lykkelig og glad for at blive hyldet på den måde. Virkelig. Too much for television.

Første gang nogensinde

Fredag aften glimrede en dommer ved sit fravær. Nikolaj Hübbe er nemlig smittet med coronavirus og måtte derfor melde afbud til finalen, og at dommeren ikke var der på Britt Bendixens sidste dag, var specielt, fortæller hun.

- Det var en mærkelig fornemmelse, at han ikke var der. For det er første gang nogensinde, at der er sygdom i dommerpanelet. Og som jeg sagde før, havde jeg ikke ventet, at han skulle udgå før mig. Det var min tur, sagde hun med et grin og fortsatte:

- Men han er heldigvis rask snart igen og sidder her forhåbentligt næste år. Jeg synes, alle dommerne er fantastiske, afsluttede hun.

