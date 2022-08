I tårer på TV 2: Derfor brød han sammen

- Det er vigtigt for mig at nyde livet og have fokus på kærligheden. Jeg savner jo tosomheden.

Sådan siger Leif Olsen, romantikeren fra Fyn, med gråd i stemmen, i aftenens sæsonpremiere på 'Landmand søger kærlighed'.

Faktisk er der flere gange, hvor Leif bliver rørstrømsk i aftenens afsnit af TV 2's datingprogram, især når samtalen handler om kærligheden. Og det er der flere grunde til, fortæller han til Ekstra Bladet.

Programmet har nemlig hjulpet ham til at åbne for nogle ting, som han ellers havde forsøgt at pakke væk.

- I programmet stiller de jo en del spørgsmål, som f.eks. 'Hvad betyder kærlighed for dig?', og 'Hvad gør dig glad?'. Og så bliver man tvunget til at tænke over tingene. Og det har fået mig til at indse nogle ting om mig selv, siger Leif.

'Landmand søger kærlighed' har fået Leif til at indse nogle ting om sig selv og sit liv. Foto: Anders Brohus/TV 2

Savn og ensomhed

En af de ting, der er kommet op til overfladen for Leif i forbindelse med tv-optagelserne, er blandt andet hans savn til sine afdøde forældre.

- Jeg opdagede, at jeg nok egentlig gerne ville have delt den her oplevelse med dem. Jeg troede ellers ikke, at jeg var så berørt af det længere, men det var jeg så alligevel lidt.

Derudover savner Leif tosomheden. I 2016 blev Leif skilt efter 20 års samliv med en kvinde, og siden da har det været svært for ham at genfinde kærligheden.

- Jeg bryder mig ikke om at være alene, og jeg synes, det er svært at finde en i den her alder. Det undrer mig, når man jo har kunnet finde kærligheden én gang. Men det er åbenbart bare svært, siger Leif.

Især perioden under coronapandemien var hård for ham.

- Jeg tror, mange af dem, som boede alene under corona, kan give mig ret i, at det var en hård tid. Man bor alene, og man ser ikke sine venner eller familie. Jeg synes ellers, at jeg er en person, som er stærk psykisk, men det var sgu hårdt.

Kvinderne i 'Landmand søger kærlighed' elskede Leifs bløde væsen. Foto: Anders Brohus/TV 2

Selv da pandemien var ovre, følte Leif Olsen sig stadig ensom til tider. Og det er ifølge ham en følelse, som han er alt for ung til.

- Der ikke er nogen, som skal føle sig ensomme. Slet ikke folk i min alder. Man ved, at der er en risiko for at blive ensom senere hen i livet. Men man skulle ikke gerne være det allerede her sidst i 50erne.

Stenaldermanden er død

Nogle vil nok mene, at det er atypisk, at en 58-årig landmand fra Fyn stiller sig frem på landsdækkende tv og står ved sin egen følsomhed. Leif Olsen mener dog, at det er vigtigt at vise, at det er okay at græde som mand.

- Det er jo vigtigt at få det frem, fordi vi skal jo ikke være sådan nogle stenaldermænd. Jeg har altid sagt, at der ligger et skafferdyr gemt i mænd. Vi skal sørge for mad, tag over hoved og alle de her ting. Men sådan er det jo slet ikke mere.

Leif har da også udelukkende modtaget positiv feedback på sit blide væsen. Og især kvinderne har været vilde med det.

- Alle de kvinder der skrev til mig, de skrev stort set alle sammen, at det var dejligt at se en mand, som turde vise sine følelser, siger han.

