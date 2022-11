I tårer på tv: Derfor græd han

Den skarpe seer kunne måske se dommer Sonny Fredie-Pedersens øjne blive blanke flere gange under fredagens finale. Til Ekstra Bladet fortæller han, at han bliver rørt over dansernes historier og indsats

Den skarpe seer kunne måske se dommer Sonny Fredie-Pedersens øjne blive blanke flere gange under fredagens finale i 'Vild med dans'.

Til Ekstra Bladet fortæller han efter showet, at det drejede sig om parrenes udvikling gennem sæsonen, og at det påvirkede ham, da vinderen skulle findes.

- Det er historierne, når man ser videoerne, inden de går på. Jo, jeg nyder dansen, men her på finaleaftenen betød det, de sagde fra deres hjerte og sind, mere, forklarer han og fortsætter:

- For som jeg også sagde til Caspar; mange af de her kunstnere, som er med i programmet, kunne lave alt muligt andet. Men de kommer her, fordi de gerne vil udfordre sig selv og har en mission og et mål. Og at se dem indfri det, det rører mig.

Sonny Fredie-Pedersen har i år haft sin første tjans som dansesommer i 'Vild med dans', hvor han har siddet sammen med de garvede dommerne i skikkelse af Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm, Marianne Eihilt og Jens Werner. Foto: Jonas Olufson

Mindet om op- og nedture

Sonny Fredie-Pedersen har danset i noget, der minder om en menneskealder.

Annonce:

Og da danskerne første gang stiftede bekendtskab med ham på et dansegulv, var det i dokumentaren ’Ingen slinger i valsen’ fra 1998, hvor faderen Mickey og moderen Søs trænede deres dengang 11-årige søn.

Med den historie i bagagen betyder det også meget for den i dag 36-årige dansedommer, når han ser andre tage del i danseglæden.

- Jeg har danset nærmest siden jeg kunne gå eller ikke kunne gå.

- Så det ligger så dybt i mig. Jeg har oplevet, at dansen har hjulpet mig, når jeg er gået gennem nogle ting i livet, så når jeg ser folk ræsonnere med dansen, kommer alle mine minder og ting, jeg har været igennem, op. Så man bliver rørt af at se, at dans kan noget, forklarer han.

Philipson og Malene Østergaard fejede al konkurrence væk, da de fredag aften tog trofæet i dette års dansekonkurrence på TV 2

--------- SPLIT ELEMENT ---------

'Vild med dans'-dommer Sonny Fredie-Pedersen har trænet dans hele sit liv og står til at overtage familiens danseforretning. Læs det store portræt her.