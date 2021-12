I tårer: Troede ikke det ville ske

Sarah Jessica Parker havde aldrig troet, at 'Sex and the City' ville få en efterfølger, som det nu er sket

Netop nu går ’Sex and the City’-efterfølgeren ’And Just Like That’ sin sejrsgang verden over.

Men spørger man seriens store stjerne, Sarah Jessica Parker, havde hun aldrig troet, at det ville blive muligt at vende tilbage til seriens univers.

Det fortæller hun med tårer i øjnene i en video, som HBO Max har offentliggjort.

- Jeg troede ikke, det ville komme til at ske… Vi er meget bevidste om den lykke, der omgiver os, siger hun.

Ingen tvang

Sarah Jessica Parker understreger, at det er kvinderne selv, der har fået det til at ske.

- Vi er tilbage, fordi vi ønsker at være det. Ingen har trukket os tilbage, dette er et valg. Et vi har kæmpet hårdt for, siger hun og fortsætter:

- Vi ønsker at være her og fortælle denne historie og invitere alle disse nye mennesker ind.

Mens Samantha mangler, da Kim Cattrall ikke ønsker at genoplive rollen, så har man i stedet lukket nye mennesker ind i kvindernes liv, som Sarah Ramirez (Che Diaz), Nicole Ari Parker (Lisa Todd Wedley), Karen Pittman (Dr. Nya Wallace) og Sarita Choudhury (Seema Patell).

- Vi fik den idé at vende tilbage, og på denne måde kommer vi tilbage med en større verden, forklarer Kristin Davis, der spiller rollen som Charlotte.

- De er så fantastisk et cast, og de har så interessante meninger, fortsætter hun.

I ’And Just Like That’ forklares Samantha Jones’ fravær med, at hun har byttet New York ud med London, efter hun og Carrie var blevet uvenner.