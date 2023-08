Igen igen: 'Nybygger'-par sælger huset

I 2020 vandt de et hus for 2,6 millioner kroner i TV 2-programmet 'Nybyggerne'.

Men nu har parret Sunnvá Dahl Høgfeldt og Martin Høgfeldt Olsen valgt at sætte deres vinderhus i Silkeborg til salg.

Det skriver Sunnvá Dahl Høgfeldt selv på Instagram.

Her fortæller parret, der kommer fra Færøerne, at de har valgt at flytte tilbage til deres hjemstavn, så de har familie og venner tættere på.

'Vi har sat vores hus til salg. Efter vi er blevet forældre, har vores hjemve til Færøerne og familien taget til, og vi har derfor taget en beslutning om at flytte tilbage til Færøerne - når huset er solgt. Vi har virkelig elsket at bo i Silkeborg, men vores behov har ændret sig de sidste tre år, og for os er familien er vigtigst', lyder det i opslaget.

Annonce:

Vil have et ældre hus

Sunnvá Dahl Høgfeldt fortæller videre, at hun og ægtemanden nu er på udkig efter et nyt hus i den færøske hovedstad.

'Vi ønsker at finde et ældre hus i Thorshavn, så vi kan få lov til at renovere det til vores drømmebolig. Det haster heldigvis ikke, for vi håber på at færdiggøre sommerhuset, inden vi kaster os ud i endnu et renoveringprojekt. En ting ad gangen: Nu håber vi på at finde en køber, der kommer til at elske huset i Silkeborg ligeså meget, som vi gør', lyder det videre.

Vinderhuset er sat til salg for 3.195.000 kroner, og her får man som køber et hus på 129 kvadratmeter, som er indrettet af nybyggerne, med en tilhørende grund på 675 kvadratmeter i Silkeborg.

I november sidste år blev Sunnvá Dahl Høgfeldt og Martin Høgfeldt Olsen forældre for første gang, da de bød velkommen til deres søn, Kristian. I januar samme år blev de gift på Færøerne.

Annonce:

Det er efterhånden blevet en tradition, at 'Nybyggerne'-vinderne sælger deres hus, kort efter de har vundet det.

For nylig meldte Reece og Caroline Curran, der vandt 'Nybyggerne' i 2021, at de havde sat deres hus til salg.

Det er kun sidste års vindere, Heidi Albrechtsen og Lasse Hagelberg, der stadig bor i deres 'Nybygger'-hus ud af alle vinderne fra samtlige otte sæsoner.

Er du nysgerrig på, hvordan det foregår bag kameraerne på 'Nybyggerne'? Bliv meget klogere på det her.