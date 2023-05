Ikke alle bliver til noget

I Dubai er forretningsmulighederne mange og store, men det er ikke alle, der formår at skabe succes.

Det kan danske Helene Hüttmann skrive under på. Hun har nemlig startet tre forskellige virksomheder op i Dubai og formået at skabe sin egen succes.

- Jeg tænker, at grunden til, at nogle af os danskere har fået rimelig meget succes her, er fordi ,folk er blevet så bevidste om, hvilken kvalitet vi faktisk bringer, siger Helene Hüttmann og fortæller, at danskerne, der arbejder i Dubai har en bedre arbejdsmoral end mange af de andre nationaliteter, der arbejder i Dubai.

- Det er langt fra alle, der bliver til noget i Dubai, siger Helene Hüttmann.

Se 'Helenes drøm i Dubai' i Ekstra Bladet+ og hør hele historien.

Hvis du vil se, hvordan en hverdag ser ud i Dubai, så se billedgalleriet HER.

Det var ingen dans på roser, da Helene Hüttmann flyttede til Dubai for seks år siden. Hør hende fortælle historien i Ekstra Bladets podcast 'Der er brev!'.