- Ikke et match

Det begynder efterhånden at spidse til i TV2-programmet 'Bachelor', hvor flere og flere piger er blevet sendt hjem fra det græske eventyr.

Derfor var det heller ikke en nem beslutning for Casper og Jaffer, da de i torsdagens afsnit igen skulle sige farvel til to kvinder.

Nu fortæller Casper, hvorfor han besluttede, at Linea og Alma ikke skulle have en rose fra ham:

- Jeg synes, at roseceremonierne blev sværere og sværere, som ugerne gik og færre kvinder var tilbage. Nu havde jeg dog lært dem lidt mere at kende, end jeg havde til at starte med, så jeg havde lidt mere at bygge min begrundelse på, starter han og fortsætter:

- Linea og jeg kom godt ud af det med hinanden. Men det var på et venskabeligt plan, og vi kunne gensidigt mærke, at den bare ikke rigtig var der mellem os.

Linea valgte tidligere i programmet at hoppe fra en gruppedate, fordi Michaela var med. Foto: TV2

- Alma og jeg er to forskellige steder i livet. Hun er 22 år, og jeg er 33 år. Vores personligheder er også meget forskellige, hvorfor det ikke lige var et match, uddyber han.

Det blev en kort fornøjelse for Alma at medvirke i programmet. Foto: Lotta Lemche/TV2

