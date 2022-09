Ikke med i 'Vild med dans': Det skal han nu

Seerne er vant til se kendisser, der skal kaste sig ud i fremmede discipliner såsom madlavning, skuespil og dans.

Nu skal en række kendte danske mænd mestre en af landets mest populære sportsgrene: håndbold. Det sker i et nyt program på discovery+.

Det skriver Her & Nu.

Blandt de medvirkende er danseren Mads Vad, der især kendt fra 'Vild med dans', men han er ikke med, når TV 2 endnu en gang blænder op for programmet 9. september.

- Jeg har sagt ja til et vildt projekt. Over de næste tre måneder skal jeg lære at spille håndbold sammen med de mest vidunderlige mennesker, skriver han i et opslag på Instagram.

Danseren afslører samtidig, at det er de tidligere landsholdsspillere Lars Rasmussen og Kristina Kristiansen - også kendt som 'Mulle' - der skal agere trænere.

Ifølge 'Bagedyst'-stjernen Micki Cheng, der også skal være med i programmet, vil det på et tidspunkt blive sendt på discovery+. Det skriver han i en story på Instagram. Præcist hvornår afslører han ikke.

Blandt de medvirkende er også kok og tidligere 'Vild med dans'-deltager Umut Sakarya, tv-vært og iværksætter Emil Thorup og skuespiller Cyron Melville, der blandt andet har medvirket i filmen 'En kongelig affære' og den populære julekalender 'Jul i Valhal'.