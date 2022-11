Ikke slut endnu: Disney med hemmelige planer

Han hopper over et dybt hul i jorden og er lige ved at miste sin pisk, men får den lige akkurat med sig, inden en stor dør lukker bag ham, hvor favorit-remedien var tæt på at komme klemme.

Det går tjept over stok og sten på vej ud af den mørke hule, mens fugleedderkopperne hober sig op på den svedige ryg og en kæmpe sten ruller efter ham.

Udenfor puster nogle indianere giftpile efter ham, inden han i en lian kaster sig ud mod en vandflyver, hvor en slange dukker op i skødet på ham under takeoff.

Det er sådan, vi kender figuren Indiana Jones, der i fire - snart fem - omgange er blevet spillet af Harrison Ford, bedst.

Men den kommende film, der har premiere i 2023, bliver den sidste, og så er det - i hvert fald for aldrende Harrison Fords vedkommende - slut med den actiongale arkæolog, der altid roder sig ud i problemer på sine eventyr i jagten på hemmelige skatte.

Sådan ser Harrison Ford ud i rollen som Indiana Jones som 79-årig. Der er nemlig tale om optaglser fra Sicilien i 2021, hvor man skød scener til den kommende Indiana Jones 5. Foto: Ritzau Scanpix

Fremskredne planer

Men måske alligevel ikke helt.

I disse streamingtider er der måske basis for en hel serie om Indiana Jones. Der skulle således være ret fremskredne planer fra mastodonten Disneys side i forhold til at lave en føljeton i serieformat om eventyreren.

Det skriver Variety, der har informationen fra flere forskellige branchekilder.

Disney undersøger således i øjeblikket en række muligheder for at holde franchisen igang, hvilket kunne betyde en serie, nye film eller en kombination heraf.

'Jagten på den forsvundne skat', Templets forbandelse' og 'Det sidste korstog' havde premiere i 1981, 1984 og 1989. Siden gik der 19 år, inden 'Krystalkraniets Kongerige' (billedet) havde premiere i 2008. I 2023 kommer den endnu unavngivne nummer fem i Indiana Jones-filmrækken. Men måske også en serie i fremtiden? Foto: Ritzau Scanpix

Ingen forfatter endnu

Det skulle være The Mouse House og Lucasfilm, der specifikt har nævnt muligheden på møder med forfattere på det seneste, skriver mediet.

Disney leder således stadig efter en forfatter til at påtage sig projektet, så der er endnu ikke yderligere detaljer tilgængelige for nuværende.

Sådan så Harrison Ford ud, da han i 1981 debuterede som Indiana Jones. Her var han blot 39. Foto: Ritzau Scanpix

Ikke den første

Ligeledes er det uvist, om en serie skulle fungere som prequel til eller et spinoff af filmserien, eller om den ville knytte sig til den kommende femte Indiana Jones-film, lidt på samme måde som hvordan Disney har knyttet sine Marvel-shows på Disney+ til Marvels biografunivers.

Harrison Ford har udtalt, at han er færdig med at spille Indiana Jones med den femte film, der får premiere i 2023, så Disneys planer bliver med garanti uden ham.

Han er fyldt 80 år.

Repræsentanter for Lucasilm har afvist at kommentere historien over for Variety.

Skulle der kommer en spinoff-serie, bliver det ikke den første. Allerede tilbage i 1992-1993 blev der f.eks. lavet to sæsoner af 'The Young Indiana Jones', hvor Sean Patrick Flanery havde rollen som den unge, kommende arkæolog.