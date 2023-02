Ikonisk dansk dj: Fik hjælp af 'Stripperkongen'

Kenneth Bager er kendt som en af Danmarks dygtigste og mest legendariske producere og dj’s.

Preben Jørgensen er kendt som ’Stripperkongen’ – manden, der i slut-1990’erne blev allemandseje i tv-programmerne 'Stripperkongens piger’.

Hvad de færreste dog formentlig ved er, at netop de to så vidt forskellige personager har samarbejdet engang.

Faktisk var det Preben Jørgensen, der i begyndelsen af 1980'erne hjalp en ung Kenneth Bager med at få foden indenfor på datidens hotteste diskotek i København – Daddy’s Dance Hall – der lå i kælderen under Palads-biografen.

Det fortæller de begge blandt andet om i tredje episode af Ekstra Bladets podcast ’Vi ejer natten’, der er ude tirsdag. Titlen er 'Stripperkongen ringer'.

Daddy's Dance Hall for enden af Palads var hotspot i det københavnske natteliv i 1970'erne og 80'erne og var på et tidspunkt anerkendt som det største diskotek i Norden. Siden har en lang række diskoteker og natklubber ligget her - senest nu lukkede Vertigo. Aktuelt holdes her technofester under navnet Den Anden Side. Foto: POLFOTO

Afsnittet kickstarter tre spændende episoder om festfænomenet Coma Club, som i dag 60-årige Kenneth Bager stod – og stadig står - bag.

Kenneth Bager var som dj ved at blive for stor til det jyske, hvor han med base i fødebyen Hobro for længst var blevet kåret til Himmerlands bedste dj og var berømt og berygtet i nattelivet for at spille al den 'hemmelige' og sjældne musik, som de fleste andre dj’s ikke havde adgang til.

Nu ville han indtage København.

Klubkongen fortæller alt - sprut, narko og vilde fester

Sendte fem breve

Preben Jørgensen, der dengang selv spillede som ombejlet mobildisjockey over hele Sjælland, kunne ikke følge med efterspørgslen, og stiftede derfor eget firma som booker og promoter.

Det var i den forbindelse, at Preben Jørgensen begyndte at sende Kenneth Bager breve.

- Så går jeg ned i en telefonboks og ringer til ham der Preben. Jeg siger tusind tak for brevene og for interessen. Han vil gerne have mig i sin stald, siger Kenneth Bager i ’Vi ejer natten’.

- Jeg kan huske, at han (Kenneth Bager, red.) var ved siden af alle andre. Han var noget for sig selv. Han var god - han var rigtig god - og lidt 'outrer', supplerer Preben Jørgensen.

Jean von Baden er vært og fortæller i 'Vi ejer natten', der nu er nået til episode 3. Her kickstartes en blok på tre afsnit, der handler om fænomenet Coma Club, der fik enorm indflydelse på det danske natteliv og måden, man festede på. Foto: Linda Johansen

- Så spørger Preben: ’Hvor kunne du godt tænke dig at spille?’. Jeg svarer, at der kun er ét sted, jeg vil spille. 'Jeg har ikke anden interesse, end at du kan skaffe mig ind på Daddy’s', sagde jeg til ham. 'Hey – det kan jeg ikke. Du er dansker, du er jyde, det går slet ikke’, husker Kenneth Bager, at den senere stripperkonge udbrød.

- Så siger jeg til ham helt iskoldt, at vi ikke har mere at tale om. Vi stopper samtalen. Jeg lægger på.

- Men så kommer der et nyt brev, hvori Preben melder ud, at han gerne vil arbejde på, at jeg kan komme ind og spille på Daddy’s. Han skriver: 'Lad os tage chancen – der er mange, der kender dig og ved, at du sandsynligvis har den musik, der bliver spillet derinde', siger 'Bageren' i dag.

Hvordan historien ender, kan du høre i 'Vi ejer natten', som du finder her.