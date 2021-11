Ikonisk program tilbage: Intet er som det plejer

- Monique, tigerhovedet!

En sætning, der for trofaste fans af 'Fangerne på fortet' nok er synonym med det mangeårige tv-show. Men når Viaplay mandag har en spritny sæson af underholdningsprogrammet fra det franske fort klar, kommer den ikke til at lyde.

Hverken Monique eller hendes tigre er nemlig en del af programmet, for Nent Group, der står bag Viaplay, har valgt, at man fra og med årets sæson ikke længere vil bruge dyr. I stedet har man skruet op for adrenalinen i de andre udfordringer.

Og det er en beslutning, der deler vandene hos årets deltagere.

Tigre og krybdyr er fortid i 'Fangerne på fortet'. Foto: Anthon Unger

- I det nostalgiske perspektiv mangler det selvfølgelig, at der er nogle tigre og nogle krybdyr, men jeg syntes også, det var synd for tigrene. Og de kommer meget godt rundt om det med nye udfordringer, der er lavet, siger realitydeltager Philip May til Ekstra Bladet.

Flere deltagere mener dog også, det er en smule ærgerligt.

- Jeg kan jo godt forstå, at der er nogen, der mener, det er dyrplageri. Men jeg var jo dernede sidste sæson, hvor dyrene så ud til at have det rigtig godt. De blev passet på og plejet. Så på den ene side kan jeg godt forstå, man har gjort det, og på den anden side synes jeg også, man fjerner noget, der er ikonisk, lyder det eksempelvis fra bage-kendis Micki Cheng.

'Et lorte-twist'

Finaleudfordringen i tigerburet er efter beslutningen om at fjerne dyrene ligeledes blevet ændret.

Deltagerne skal fortsat samle nøgler undervejs gennem fortets udfordringer, men også ledetråde, som i sidste ende er afgørende for, hvem der vinder de 50.000 kroner til et velgørende formål.

Og det skaber helt ny dramatik i opløbet - et twist, der langtfra huer alle årets deltagere.

- Det er et lorte-twist, vil jeg gerne sige. Ej, det er det ikke. Det sætter jo spændingen på et nyt niveau, og det gør, at alle kan vinde

- Men jeg synes faktisk også, der går noget af denne der følelse af, at man skal gøre sit bedste i alle udfordringerne undervejs. Man kan bare fjolle sig igennem, og så bum – få nøglerne til sidst, lyder det fra den tidligere 'Bagedyst'-deltager Ditte Julie Jensen.

I den nye finaleudfordring kan alt ske. Selvom et hold har tabt hele vejen igennem, kan de løbe med sejren til sidst. Foto: Anthon Unger

Programdirektør hos TV3 Kenneth Kristensen mener dog, at den nye finale gør programmet mere spændende.

'Vi valgte at lave et nyt finalegame for at gøre finalen mere spændende. Det betyder jo også, at der i finalen er en del af spillet, hvor seerne kan gætte med, hvilket vi anser som en styrke for programmet og for seeroplevelsen', siger han.

Som noget nyt er det desuden fast, at alle vinderhold sikrer sig 50.000 kroner, så beløbet ikke længere bestemmes af, hvor mange mønter der samles ind.

Alle afsnit af 'Fangerne på fortet' kan ses på Viaplay fra 8. november.

Vinderholdet sikrer sig automatisk 50.000 kroner til velgørenhed. Foto: Anthon Unger

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør første afsnit af Ekstra Bladets nye, ugentlige podcast med Anna Thygesen herunder. Podcasten Kvindetribunalet handler om sms-pressemødet og forskellen på mandlige og kvindelige sexkrænkere