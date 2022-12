Ikonisk spøgelseshus solgt for millioner

I sommer tog den fjerde sæson af Netflix-hittet 'Stranger Things' verden med storm, da seere kunne følge de evigt plagede unge fra Hawkins i deres forsøg på at bekæmpe den onde Victor Creel.

Et af omdrejningspunkterne i serien var hans mere end almindeligt uhyggelige hus, som udgjorde en portal til 'the upside down' - den gysende underverden, der hjemsøger alle seriens fire sæsoner.

Og hvor langt fra et drømmehus, det end lyder, så findes der altså mennesker derude, der vil bo lige netop dér - og betale kassen for det.

Huset har i hvert fald fået sig en ny ejer, skriver norske VG, der har fået salget bekræftet af mæglervirksomheden Toles, Temple & Wright.

Huset blev sat til salg i november med et prisskilt på 15,4 millioner dollars, hvilket svarer til 107,8 millioner danske kroner.

Men salgsprisen endte lidt højere, da der kom et bud på 15,7 millioner dollars, hvilket betyder, at de nye ejere har givet lige godt 110 millioner kroner for huset.

Huset er blevet renoveret, så det står i dets oprindelige form, fra det blev bygget i 1882. Og flere af møblerne fra serien er stadig at finde i den store villa.

Det 550 kvadratmeter store hus blev tidligere brugt som bed and breakfast og har syv soveværelser og syv badeværelser.