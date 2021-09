Ikonisk tv-program ændres markant

DR er i fuld gang med at give deres kulturprogrammer en overhaling, og det ender nu med at få konsekvenser for det ikoniske program 'Troldspejlet', som nu får kniven.

I hvert fald i sit nuværende studieformat på 28 minutter.

Det skriver Mediawatch.

Til mediet fortæller Lisbeth Langwadt, der er programchef for Aktualitet, Kultur og Dokumentar i DR medier, at 'Troldspejlet' trænger til en overhaling.

Derfor er de lige nu i gang med at udvikle det i en ny form, som passer bedre digitalt.

'Troldspejlet har ligesom meget andet indhold brug for fornyelse for at fungere godt på DRTV. Men Troldspejlet er et vigtigt brand for DR nu og har været det gennem årtier, og Jakob Stegelmann har jo sammen med redaktionen løbende sørget for, at brandet er fulgt med tiden og er blevet bredt ud til alle platforme - radio, tv, koncerter, shows og dr.dk. Så nu er næste step at få det til at brænde igennem til streamerne på DRTV, og vi er lige nu i udvikling sammen med Jakob Stegelmann og redaktionen omkring det. Vi ser et stort potentiale for med en ny form her at ramme nogle af de kulturinteresserede'.

Stegelmann er for mange indbegrebet af 'Troldspejlet'. Foto: Arkivfoto

Et af de ældste programmer

På Twitter bekræfter Stegelmann, at 'Troldspejlet kommer til at fortsætte, men i en ny form.

'Troldspejlet fortsætter, ikke kun som podcast, men også i et ny tv-format på DRTV', skriver han blandt andet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra den kendte vært, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Programmet, hvor der blandt andet bliver nørdet computerspil til den helt store guldmedalje, er et af de ældste DR-programmer - kun overgået af 'TV-Avisen' og Søren Ryges haveprogrammer. Programmet har kørt siden 1989.

De seneste år har programmet været igennem mange ændringer. I 2019 fejrede programmet sit 30 års jubilæum, og i den forbindelse blev det gjort til et program målrettet voksne på DR2.

Hvad de nye ændringer kommer til at betyder for programmet, må tiden vise.