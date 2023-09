Ikonisk vært afslører: Hun var en af favoritterne

'Robinson Ekspeditionen' har haft mange vilde øjeblikke gennem tiden. Et af dem står skarpt i ekspeditionslederen Jakob Kjeldbjergs hukommelse.

Det var tilbage i 2004, hvor deltagerne blev hængt til tørre på et korts i 45 graders varme. En af deltagerne var den hårdfør kvinde Duddie Staack.

En deltager som Jakob Kjeldbjerg den dag i dag, næsten 20 år senere, stadig vil fremhæve som en af sine favoritter.

- Duddie var en af mine favoritter, det har jeg sagt nogle gange før. Jeg har undskyldt Duddie flere gange nu, men hun var så dårlig i konkurrencer. Altså hun havde ikke eksisterende motorik, men hun var så social fantastisk, siger Jakob Kjeldbjerg i Ekstra Bladets podcast 'Der er brev!'.

- Hun nåede langt, og hun nåede langt, fordi alle kunne lide hende, ingen ville stemme hende ud, siger Jakob Kjeldbjerg. Faktisk nåede Duddie hele vejen til finalen, men blev slået af Mette Frandsen.

Opskriften på den perfekte deltager

Flere hundrede danskere er sluppet gennem nåleøjet og nået hele vejen til ekspeditionen. En oplevelse mange drømmer om, men kun få får lov at opleve.

Men hvem er de få? Hvad er opskriften på den ideelle 'Robinson'-deltager`?

- Jeg har jo nævnt det her med, at uanset om du er stærk, svag fysisk, om du er rigtig dygtig social, eller om du ikke er, så hvis du går ind i det 100 procent, sådan fuldblodet, og viser dine kammerater, at du virkelig vil det, så tror jeg faktisk, at du har en lille opskrift på, i hvert fald at nå et stykke hen ad vejen, siger Jakob Kjeldbjerg.

I år kan 'Robinson Ekspeditionen' fejre 25-års jubilæum. Gennem årene har der været 'mordere', nøgenløb, herskere og 'slaver' med i programmet. I denne artikel tager Jakob Kjeldbjerg og Ekstra Bladet dig en tur ned ad memory lane.