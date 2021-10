Imad sur efter 'Luksusfælden': - De ydmygede mig

Deltageren i det populære tv-program har intet til overs for eksperterne, og han havde også forventet, at de havde kunnet spare ham for langt mere gæld, end tilfældet blev

Det er en glad Imad, der her til aften sammen med sin kæreste Isabella havde æren af at være med i 'Luksusfælden', Ekstra Bladet får i telefonrøret.

Ikke glad fordi, de to eksperter Louise Fredbo-Nielsen og Jan Schwyrtz har hjulpet med noget som helst. Tværtimod. Men glad, fordi han nu endelig har fået fast job.

- Ja, jeg arbejder hos Dansk Retursystem, hvor jeg servicerer maskiner. Jeg er faktisk lige kommet hjem fra arbejde og har haft rigtig travlt, fordi jeg skulle købe en fødselsdagsgave til min søn.

- Det er dejligt at være i job, men det har intet med 'Luksusfælden' at gøre. Jeg har fundet det selv. Hvis man vil noget i livet, så sker det, fortæller 27-årige Imad til Ekstra Bladet.

Meget bitter

Han er særdeles bitter på de to 'Luksusfælden'-eksperter, som besøgte ham, hans kæreste og deres to små børn i domicilet i Slagelse.

Han havde således forventet langt mere af dem, og samtidig synes han, at de ydmyger ham for åben skærm.

- Ærligt - jeg meldte mig ikke til programmet for at lære at spare på pengene, men udelukkende for at få eksperternes hjælp til at nedbringe min gæld. Det formåede de ikke særligt godt. Helt ærligt - 26.000 kroner? Jeg havde forventet 100-200.000 kroner, fnyser Imad og fortsætter:

- Jeg synes, at Louise ydmyger mig, da hun siger, at hun har arrangeret en jobsamtale til mig, hvor jeg kunne blive skraldemand. Det er ydmygende. Hun kunne have sagt 'renovationsarbejder'. Men der skulle lægges vægt på ordet skraldemand. Så jeg ville ydmyge hende retur ved at rive tilbuddet midt over, fortæller Imad.

- Jeg deltog kun for at de kunne nedbringe min gæld mest muligt, fortæller Imad. Foto: NENT Group Danmark

Spiller med på kamera

Ifølge Imad har flere undret sig over, hvorfor eksperterne ikke tvang ham til at komme af med familiens bil, når nu økonomien var så skidt.

Men det har en simpel forklaring, siger han:

- Det er et setup. Jeg havde en snak med Jan Schwyrtz bag kulisserne, hvor jeg sagde, at jeg ikke ville af med bilen. Det gik han med til, men så blev jeg bedt om 'at spille med' foran kameraet, så det ikke virkede som noget, der var aftalt i forvejen, fortæller Imad.

Hans samlede dom over deltagelsen er hård:

- 'Luksusfælden' har slet ikke været til nogen hjælp!

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra ekspert Louise Fredbo-Nielsen vedrørende Imads anklager, men hun er i skrivende stund endnu ikke vendt tilbage.

