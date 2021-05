Imponerer i 'Lego Masters': Havde aldrig bygget sammen før

Fredag efter fredag disker makkerparret Esben Kolind og Lasse Deleuran op med den ene imponerende kreation efter den anden i 'Lego Masters' på TV 2.

Men selvom de to bestemt er hjemmevante i at bygge med Lego, har de ikke meget erfaring med at bygge sammen.

Det fortæller de til Ekstra Bladet.

- Da jeg så, at 'Lego Masters' kom til Danmark, og man skulle stille op i par, tænkte jeg: 'Hvem er den bedste Lego-bygger i Danmark, som jeg kunne stille op med?', og det var Lasse, siger Esben og fortsætter:

- Vi kendte ikke hinanden, ud over at vi har mødtes til nogle udstillinger en gang imellem, og vi havde aldrig prøvet at bygge sammen før, men det viste sig, at vores samarbejde har fungeret rigtig fint.

Lasse Deleuran og Esben Kolind havde aldrig bygget sammen, før de meldte sig til 'Lego Masters' som hold. Foto: Henrik Ohsten / TV 2

Derfor var det også vigtigt for dem at forberede sig godt op til programmet.

- Vi stillede hinanden ugentlige opgaver. For eksempel at vi skulle bruge en time på at bygge en rotte. Det var den første udfordring, vi gav hinanden. Det gjorde vi for at se, hvad der egentlig kunne lade sig gøre på kort tid og for at bygge noget, der var uden for vores komfort-zone, fortæller Lasse.

Esben og Lasse havde på forhånd aftalt, at de ville udfordre sig selv i programmet og ikke tage de nemme valg. Foto: Henrik Ohsten / TV 2

Vinder fordel

Og den hårde træning ser bestemt også ud til at give pote i programmet.

Forud for fredagens femte afsnit klarer makkerparret sig nemlig så godt i udfordringen med at bygge danske designikoner, at de vinder en fordel, som kan bruges, når de i afsnittet kastes ud i at bygge tilholdssteder til superhelte og superskurke.

- Vi lægger et pres på os selv i forhold til, at med fordelen skal vores byggeri også være bedre end de andres, og det stresser nok også en smule, siger Esben.

Men selvom makkerparret kommer under pres, var oplevelsen det hele værd, fortæller de.

- Vi havde nogle planer om, hvad vi ville gøre. Vi har set både det amerikanske og det australske, og der ville vi gerne se, om vi kunne lave noget lige så stort og inspirerende, som det vi har set i udlandet, siger Lasse og Esben supplerer:

- En ting var oplevelsen, da vi optog programmerne, og nu er der en anden oplevelse i modtagelsen. Jeg oplever, at mange, efter at have set programmet, har følt sig inspireret til selv at finde legoklodserne frem igen og bygge efter fri fantasi, og det er jo helt fantastisk, at vi kan være med til det.

Deler byggevejledninger Siden optagelserne til 'Lego Masters' har Esben og Lasse ikke set hinanden fysisk. Hver lørdag laver de dog en fælles livestreaming, hvor de fortæller mere om byggerierne i programmet. Derudover deler de byggevejledninger på nettet, så man derhjemme kan kaste sig ud i at bygge Ecco-sko eller andre af deres kreationer. - Så kan vi dele lidt ud, så folk, der er fans af programmet, kan få lidt mere ud af det. Vi bruger de klodser, som man har derhjemme, så det ikke er helt urimeligt at kaste sig ud i, fortæller Lasse.

Hvordan det går Esben og Lasse og de andre Lego-byggere, kan du følge i 'Lego Masters' på TV 2 fredag klokken 20 og på TV 2 Play.

