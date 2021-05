Imponeret over kronprinsen: Han er hardcore

Den rejseglade Beha-familie har man i flere år kunne følge på eventyr rundt i verdens have på sejlbåden 'Havana'.

Optagelserne til den nye sæson af TV 2-programmet 'Kurs mod danske kyster' er skudt i gang, men den ældste af Mikkel Beha og Marian Midés børn, Emil Midé Erichsen, har flere ting at tage sig til, derfor er han ikke en fast del af besætningen.

Ud over at være på båden rundt omkring den danske kyst, er den 31-årige sejler også en flittig foredragsholder. Men der er særligt en ting, som interessere ham.

- Jeg har engang imellem været heldig at få tilbudt at kunne lave noget undervandsfotografering, hvor jeg kommer ned og filmer for andre produktioner, og det synes jeg er enormt sjovt, så det prøver jeg så vidt muligt at sige ja til, fortæller han.

Dykkede med kronprinsen

Derfor har han også haft mulighed for at dykke med kronprins Frederik. Sidste år fik familien besøg af kronprins Frederik i et par dage, hvor han dykkede med familien, men i et DR-program 'Kongehuset på Færøerne’, som har premiere 24. maj, er Emil Midé Erichsen med på dykket i det færøske farvand som en del af produktionen.

Her fik han endnu engang lov til at dykke med kronprinsen, denne gang bag kameraet.

- Jeg var blevet hyret som undervandsfotograf. Så jeg er ikke på skærmen i programmet. Men jeg var med nede, hvor kronprinsen var nede at dykke for at se en tangplantage, fordi tang er en plante, som kan bruges til sindssygt mange ting, og som ikke kræver meget plads for at dyrke.

Kronprinsen er nede og dykke ved en tangplantage. Emil Midé Erichsen var med som undervandsfotograf. Foto: DR

Efter et par dyk med den kongelige højhed er det kun rosende ord Emil Midé Erichsen har at sige.

- Kronprinsen er jo en fremragende dykker og han har jo gennemgået en af de mest hardcore dykkeruddannelser i Danmark som frømand, lyder det imponeret.