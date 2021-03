Indbakken flyder med hadbeskeder: - De går efter struben

Oh Land er bange for at åbne sine beskeder, som hun modtager på de sociale medier

Hvor meget skal man finde sig i, bare fordi man er et offentligt kendt ansigt?

Det spørgsmål stiller musiker og 'X-Factor'-dommer Nanna 'Oh Land' Øland Fabricius sig selv, når hun åbner sin indbakke på Instagram.

Erkender: Det er en kæmpe fordel

Efter fredagens 'X-Factor', hvor Oh Land stod med den afgørende stemme og skulle beslutte, hvem af deltagerne der skulle blive den første til at forlade konkurrencen, har den garvede dommers indbakke været fyldt med hadbeskeder.

Det er uhyggeligt

Men beskederne er ikke kun kommet efter fredagens afgørelse, hvor Martin Jensens deltager Hiba blev sendt hjem. Hun har i stigende grad oplevet, at folk ikke holder sig tilbage, når det gælder om at svine hende til online.

- Jeg synes, at det er uhyggeligt, hvor hæmningsløst folk går efter struben, og de glemmer, at der faktisk sidder rigtige mennesker og læser de her ting. Jeg er ikke en robot, og selvom jeg er stærk, kan jeg godt mærke, at jeg er blevet ramt af det her, fordi det er så meget, og det er så hårdt, det folk siger, fortæller Oh Land til Ekstra Bladet.

Er bange

Selvom Oh Land er klar over, at der er mange, som ikke kunne finde på at sige så voldsomme ting til hende, hvis de mødte hende i virkeligheden, har det sat sine spor.

- Jeg bliver jo bange for at åbne min indbakke, jeg bliver utryg, hvis jeg skal gå en tur med mine børn eller ud at lufte min hund på gaden, fordi jeg frygter, at folk kunne finde på at sige den slags til mig foran mine børn, men det ved jeg jo også godt, de færreste tør.

- Jeg synes, at det er et problem, at folk får et frikort, fordi de tror, at de skriver til en computer frem for et menneske.

- Det ærgrer mig ad helvede til

Derfor har hun også en bøn til alle, som bruger sociale medier.

- Tænk over, hvad du ville sige til et menneske, der stod foran dig. Og husk på, at skrift varer for evigt, lyder det.

Nanna 'Oh Land' bliver oprigtigt ked af de beskeder, hun modtager på de sociale medier. - Jeg tror ikke, folk ved, at det er rigtige mennesker, som de sender til. De frygtelige beskeder kommer jo direkte ind i min postkasse, som min indbakke jo i bund og grund er. Oh Land har modtaget rigtig mange beskeder, som går lige efter struben, som hun forklarer det. Det er beskeder som de følgende, der ryster den kendte sangerinde: 'Fuck, hvor er du klam. Du er den mest talentløse i dansk musik. Dine bryster er store i år. Du læsper som en 12-årig evnesvag grønlandsk luder. Tag dig sammen, medieluder.' Oh Land er i chok over tonen og kan heller ikke forstå, hvordan det oftest er unge kvinder, som skriver beskederne til hende. 'Du er et for sygt menneske. Du er helt væk du har brug for hjælp,' lyder en anden besked, som Oh Land oplyser, i øvrigt er sendt en socialrådgiver. Vis mere Luk

Det er unge, smukke piger

Det er vigtigt for hende at gøre klart, at folk gerne må have meninger om hendes musik eller tøjvalg, ligesom hun også mener, at det er fint, at folk sidder hjemme i sofaen og kalder hende en idiot, mens programmet ruller over skærmen. Men den onlinekultur, som unge er en del af, bryder hun sig ikke om.

- Det, der er mest skræmmende, er, at det hovedsageligt er unge, smukke piger, som har masser af hjerter i deres profiltekster, som skriver de her utrolig grimme ting til mig, fortæller hun om afsenderne på nogle af de mange grimme beskeder, hun har modtaget.

- Jeg tør slet ikke tænke på, hvis et ungt menneske, som er mere sårbar eller har været mobbet i sådan et onlineunivers og ikke har de samme redskaber eller styrke, som jeg trods alt har som en 35-årige kvinde, som har været en offentlig person i en del år nu.