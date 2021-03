Inden DR-program: Det var nær gået helt galt

For de to barndomsvenner og naturelskere Emil Fammé Hansen, 23, og Nicklas Flenø Mikaelsen, 24, var det en drøm, der gik i opfyldelse, da de kunne kalde sig deltagere i DR-succesen 'Alene i vildmarken'.

Men overlevelsesturen var nær ikke blevet til noget for de to fredericianere.

Før optagelserne skulle gå i gang, havde Emil og Nicklas været på deres livs færd - en jordomrejse på cykel - der dog endte før tid på grund af coronanedlukningen.

De mange kilometer på cyklerne betød dog alligevel, at de måtte tage drastiske midler i brug for at blive klar til vildmarksturen.

- Det første, vi gjorde, var at tænke, at nu skulle der noget sul på kroppen, fortæller Emil til Ekstra Bladet.

- Ja, så vi gjorde det, at vi drak to supershakes - kalder vi det - om dagen. De bestod af olivenolie, peanutbutter, fløde og bær og var spækket med kalorier, siger Nicklas.

Fup og svindel i vildmarken

Efter ganske kort tids opfedning havde Emil taget 13 kilo på og Nicklas 17 kilo. Og det fik hans krop til at sige stop.

- Mit levertal var helt fra forstanden. Jeg måtte akut til ultralydsscanning på Middelfart Sygehus, og jeg kunne også mærke på min vejrtrækning, at jeg slæbte rundt på nogle flere kilo, end jeg er vant til, fortæller Nicklas og fortsætter:

- Der er en lang castingrunde op til optagelsernes start, hvor man også skal igennem en lægeundersøgelse, for det skal jo være forsvarligt at sende os derud, så jeg måtte i gang med at løbetræne og spise sundt for at klare mig igennem. Så jeg havde da lidt en klump en halsen, for jeg vidste jo ikke, om det skulle koste os oplevelsen.

Emil og Nicklas har cyklet jorden rundt sammen - en tur, man kunne følge på sociale medier som YouTube og Instagram, hvor de kalder sig 'cykeldrengene'. Privatfoto

- Det var vigtigere end din egen sundhed?

- Vi gik all in og var så fokuserede på, at vi skulle derud, at det ikke var noget, jeg brugte tid på at tænke over. Vi plejer også at sige, at når skaden er sket, og det ikke er noget, man kan lave om på, så kan det ikke betale sig at hænge sig i det, siger Nicklas.

Overrasker i DR-program: - Jeg er klart en bypige

Intet er tilfældigt

I første afsnit af programmet, som rullede over skærmen 18. marts, var de to venners engagement da heller ikke til at skyde igennem.

- Vi er store konkurrencemennesker, og vi prøver også at presse hinanden til det yderste, så vi mærker os selv så meget som muligt, siger Emil.

Derfor havde de også en klokkeklar strategi, som de fulgte fra start.

- Alt, hvad vi foretager os derude, har vi tænkt over på forhånd. Vi vidste, at vi ville komme op til et miljø med birketræer, og hvor vejrskiftet er helt ekstremt, så derfor tænkte vi, at den lavvu, vi bygger i første afsnit, ville være mest optimal, siger Nicklas, og Emil supplerer:

- Men det er også vigtigt for os at sige, at ens kreative evner og tankegang ændrer sig derude, når man er sulten og mangler overskud. Vi har selv prøvet at sidde bag skærmen og bande over tidligere sæsoner, fordi vi da havde nogle meget bedre løsninger, men det er noget helt andet, når man er i det.

Hvordan det går Emil og Nicklas og de andre deltagere i 'Alene i vildmarken', kan du følge om torsdagen på DR1 og på DR TV.

Den rå og barske natur er ikke den eneste modstander, når deltagerne bliver sendt på overlevelsestur. Læs mere om udfordringerne i 'Alene i vildmarken' her (+).