Inden 'X Factor': Kommer med vild udmelding

Hiba har selvtilliden i top inden det første liveshow i 'X Factor'. Hun er ikke kommet for at blive nummer to, siger hun

Spørger man bookmakerne, har solisten Hiba ikke de store chancer for at vinde 'X Factor'. Langtfra. Hun er inden det første liveshow placeret solidt i bunden af favoritfeltet.

Men det kunne ikke ligge længere fra den opfattelse, den 26-årige deltager selv har, og som hendes mentor, Martin Jensen, har.

- Hun er en sangerinde af en klasse, der er svær at finde i 'X Factor'. Det er helt sikkert, lyder det fra Martin Jensen.

Og den tillid har smittet af, fortæller Hiba, der melder om en selvtillid i top.

- Jeg ser mig selv som unik og speciel, og det er rigtig rart. For mig at se er det en god ting at skille sig lidt ud. Jeg er glad for, at Martin respekterer, at man er sig selv og går efter det. Ja, jeg synes, jeg er speciel, men det er en god ting, og der er vel også en grund til, at jeg er nået så langt.

- Selvtilliden er i orden?

- Ja, den har Martin givet mig meget af, griner hun og fortsætter ved at fortælle, hvad seerne har i vente fredag:

- Man skal glæde sig til, at jeg går fra lidt indelukket og nervøs, til at jeg bliver en, der gør scenen til min egen og udfolder mig. Jeg kan slet ikke vente med at gøre scenen til min og vise, at jeg kan så meget mere, end man har set.

- Jamen, lad os teste den selvtillid. Vinder du 'X Factor' i år?

- Ja, selvfølgelig. Jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at sige andet. Jeg giver alt, hvad jeg kan, for at vinde det.

Hiba er en del af voksenkategorien med deltagere over 23 år sammen med Vilson og Dan. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

- Er det ikke et pres at lægge på dig selv?

- Jo, men du er nødt til at presse dig selv, når det er noget, du gerne vil. I sidste ende er det jo et håb, jeg har. Jeg er ikke med for at blive nummer to, siger 26-årige Hiba.

Hvordan det går hende i 'X Factor' kan ses fredag aften på TV2.