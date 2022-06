Indlagt efter DR-program

Tiden efter DR3-programmet 'De dyre piger' var hård for Amie, der blev indlagt

- Lige nu der lever jeg faktisk bare af min fars penge.

Det var blandt andet med citater som det, at Amie gjorde sig sig bemærket i DR-serien 'De dyre piger.'

Men i det nye reunion-afsnit, 'Et år med love og hate', åbner Amie op for, hvor hårdt hun havde fik det, efter programmet blev vist.

- Jeg gik fuldkommen ned med depression efter programmet. Jeg kunne slet ikke tage de der 'hate-kommentarer'. Så jeg blev faktisk indlagt. Jeg havde det fucking dårligt, fortæller Amie i programmet.

Amie havde det svært, efter 'De dyre piger' løb over skærmen. Foto: Niels Borup/BLU/DR

I 'De dyre piger' fulgte man i otte afsnit fem unge kvinder, der svingede om sig med pengepungen. Og allerhelst efter dyre mærkevarer og eksklusive oplevelser.

I et af afsnittet hører man blandt andet Amie kalde det for 'fucking nederen og pinligt', at hun måtte gå tomhændet ud af en high-end-butik.

Ny sæson

'De dyre piger' vender 26 juni tilbage med en sæson to. Det har indtil videre været sparsomt med oplysninger om den kommende sæson, men DR beskriver selv programmet på følgende måde:

'De bruger penge, rigtig mange penge! Det er dyrt at leve det perfekte liv og have det perfekte udseende.'

Mathilde Neuvonen er, som den eneste fra sæson et, også medvirkende i sæson to.

