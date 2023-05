Indlagt efter drugging-mistanke: - Personligt og grænseoverskridende

Ellen Kirstine Nielsen er en blandt flere piger med mistanke om at være blevet drugged, som stiller sig frem i ny Echo-dokumentar om fænomenet. Hun kritiserer samtidig akutmodtagelsen for ikke at reagere, da hun blev indlagt

Ekstra Bladet bragte tidligere tirsdag nye tal i forbindelse med en skræmmende tendens i det danske natteliv, hvor flere og flere unge bliver drugged.

Det kaldes drugging, når nogen kommer stoffer i ens drink, uden at man ved det - og det sker hyppigere og hyppigere.

Knap hver femte unge angiver således, at de enten har prøvet at blive drugged eller har mistanke om at være blevet det.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Megafon for TV 2, som de har fået lavet som led i den nye TV 2 Echo-dokumentar i to afsnit med titlen 'Drugged i nattelivet'.

En af de medvirkende cases i dokumentaren er Ellen Kirstine Nielsen.

Hun blev en nat indlagt på akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital, hvor en anden pige, der havde været på samme bar som Ellen i Aalborgs pulserende og berygtede natteliv, også befandt sig.

Politiet var derfor allerede tilstede på hospitalet.

Det skete aldrig

Ifølge TV 2-dokumentaren bad etaten sundhedspersonalet om at tage blodprøver på pigerne for at kunne vurdere, om de var blevet drugged.

Det fremgår af politiets rapport, som TV 2 Echo har fået aktindsigt i.

Det skete dog aldrig, påstås det i 'Drugged i nattelivet'.

- Det er så personligt, og det er så grænseoverskridende. Når man ikke har et 100 procent svar på, 'jamen jeg er blevet drugged', så er der altid nogen, der vil se skævt til det. Og selvom det bare er et stykke papir, hvor der står på, hvad det var for nogle stoffer, jeg havde indtaget mod min vilje, jamen, så var det stadigvæk en forklaring, siger Ellen Kirstine Nielsen i dokumentaren.

TV 2 meddeler i pressemeddelelsen om programmet, at man fra Aalborg Universitetshospitals side ikke har ønsket at give et interview om sagen.

De har dog skrevet til TV 2 Echo, at man er kede af de to pigers oplevelse, og at man fra hospitalets side er overrasket over, at personalet ikke har fulgt politiets anvisninger.

Dokumentaren kan ses på TV 2 Play fra 30. maj og i aften på TV 2 Echo.