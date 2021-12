Indlagt med både corona og lungebetændelse

Armando Di Raffaele - kendt fra den seneste omgang 'Hells Kitchen' på TV3 og Viaplay - har ikke fået skudt julemåneden i gang på en særligt behagelig måde.

Han er således blevet særdeles hårdt ramt af både corona og alvorlig lungebetændelse på en og samme tid.

Faktisk er realitydeltageren så slemt ramt, at han er nødt til at melde pas på en telefonsamtale, da Ekstra Bladet ringer for at høre, hvordan det går, og han må i stedet bede om, at samtalen foregår på skrift.

Taler han, kan han simpelthen ikke få luft.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så det ud, da Armando (th.) var med i 'Hells Kitchen' tidligere på året. Foto: Kristine Holm Marcher

Konen også smittet

Vi skal allerede tilbage til 23. november, hvor både han og konen Denise blev testet og fik en besked om, at de var positive for corona.

'Ingen tog kontakt til os, så vi var lidt lost i forhold til, hvad vi skulle gøre. Min kone havde heldigvis ingen symptomer, men jeg startede hårdt ud med 39,9 i feber og smerter i hele kroppen. Vi gjorde alt, hvad vi kunne for at holde os isoleret fra børnene, for min ene datter lider af en kraftig astmasygdom. De er stadig negative i dag', beretter Armando fra sygesengen på Bispebjerg Hospital.

Og hvorfor ligger han så dér? Jo, det gik således hurtigt ned ad bakke for Armando, der hurtigt fik det så dårligt, at fruen måtte ringe 112.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Hostede blod op

Efter et besøg på hospitalet fik han det dog bedre og tog hjem for at blive passet af sin kone, og i første omgang var podningen for lungebetændelse oveni coronaen da også til hans store lettelse negativ, fortæller Armando.

'Men dagen efter ringede Denise til vores læge og fortalte om hele situationen, og da kiggede de på journalen med svar. Det første, de sagde, var, at jeg skulle akutindlægges, og at jeg havde alvorlig lungebetændelse med et infektionstal på 300', skriver Armando.

Han tøvede dog med at ville indlægges i første omgang, men pludselig forværredes situationen atter.

'Jeg fik de vildeste vejrtrækningsproblemer, og min kone skulle hjælpe mig med at gå, da jeg slet ikke kunne stå på mine egne ben. Jeg havde en meget kraftig tør hoste efterfulgt af opkast med blod'.

'Jeg bad min kone ringe 112 igen, og ambulancen kom indenfor tre minutter. Jeg bor i stue-etagen, så jeg skulle gå ud til at ambulancen med hjælp fra redningsfolkene. Det var så hårdt, at jeg gik i panik og fuldstændig manglede vejret i ambulancen. Vi stod 20 minutter ude foran min adresse bare for at de kunne berolige mig', lyder det fra Armando.

En intensiv behandling har nu resulteret i, at han kan trække vejret meget bedre.

'Jeg har gennemlevet 10 dage som aldrig før i mit liv. Smerter, ingen kræfter og angst. Jeg får daglig hjælp til genoptræning af en fysioterapeut, der hjælper mig med vejrtrækning, at stå op af sengen, gå på gangen i det rigtige tempo, strække ud og sætte gang i kroppen igen'.

Og hvad har mon så udløst den sjældne kombination af både corona og lungebetændelse?

'Jeg tror, at generel stress i mit liv har gjort mit immunforsvar meget dårligt', lyder det fra den fortsat indlagte 'Hells Kitchen'-deltager.