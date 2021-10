Indrømmer fatal brøler: Tjekkede ikke våben

Assisterende instruktør Dave Halls har indrømmet over for politiet, at han ikke tjekkede, hvorvidt det var et skarpladt våben, han gav Alec Baldwin

Assisterende instruktør Dave Halls begik en fejl forud for den tragiske episode, hvor Alec Baldwin skød og dræbte filmfotograf Halyna Hutchins under optagelserne til filmen 'Rust'.

Det har han oplyst politiet i forbindelse med efterforskningen af skudepisoden. Det skriver flere medier - heriblandt Forbes og Variety.

Dave Halls burde have tjekket, om våbnet var skarpladt, inden han gav det til Alec Baldwin. Det gjorde han ikke godt nok, har han indrømmet over for efterforskerne.

Det har tidligere været fremme, at Halls erklærede det som et 'koldt våben' - et udtryk i filmbranchen for et våben, der ikke indeholder nogen former for ammunition - da han gav det til skuespilleren. Men det vidste instruktøren altså reelt set ikke.

Mulig løgn for politiet

De nye dokumenter fra politiet viser ifølge medierne også, at Hannah Gutierrez-Reed, der var våbeninspektøren på filmen, tilsyneladende ikke har været helt ærlig over for politiet under efterforskningen.

I hvert fald fremgår det, at der ifølge hende aldrig har været skarpe patroner til stede på settet.

Den påstand har dog - enten bevidst eller ubevidst - været en løgn. På et pressemøde onsdag fortalte politiet nemlig, at man har fundet 500 patroner - heriblandt skarpe patroner - på settet, mens man også har hevet et projektil ud af skulderen på instruktør Joel Souza, som blev ramt, da kuglen gik gennem Halyna Hutchins.

Hannah Gutierrez-Reed skulle også have oplyst politiet, at alle våben har været forsvarligt låst inde, når der har været pauser. TMZ har dog skrevet, at det våben, Alec Baldwin skød og dræbte med, var blevet brugt i pauser, hvor filmfolkene skød til måls efter forskellige ting.

Halyna Hutchins blev i sidste uge skudt og dræbt i en tragisk ulykke under optagelser til filmen 'Rust'. Foto: Fred Hayes/Getty Images for SAGindie

Tidligere fyret for våbenbrøler

Det er ikke første gang, at Dave Halls er i problemer omkring våben i en film, han er ansat på.

Over for CNN har produktionsselskabet Rocket Soul Studios, der står bag filmen 'Freedom's Path', bekræftet at de i 2019 fyrede Dave Halls, fordi en pistol ved en fejl blev affyret på settet.

Den fejl havde han altså tydeligvis ikke lært noget af, og det fik fatale konsekvenser for Halyna Hutchins i sidste uge.

Det vides endnu ikke, om det får et retsligt efterspil for Dave Halls, Hannah Gutierrez-Reed eller andre - heriblandt Alec Baldwin.

Politiet og anklagemyndigheden efterforsker stadig sagen og sagde onsdag, at man endnu ikke har udelukket, at nogen kan blive sigtet i sagen.