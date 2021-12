Indrømmer: Fyrede Dyrby for upassende adfærd

Efter mange dages tavshed stillede B.T.'s ansvarshavende chefredaktør Michael Dyrby onsdag op til interview i en række udvalgte medier i kølvandet på dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen', der blandt andre handler om ham.

I et interview til Berlingske fortalte han i den forbindelse, at den øverste ledelse var bekendt med, at der havde været klager over hans adfærd, mens han var chef på TV 2.

- Der var eksempelvis de her trivselsundersøgelser, der bliver lavet, hvor alle afdelinger på TV 2, cheferne og afdelingerne bliver undersøgt. Det er en undersøgelse, der går til hele direktionen. Og der var nogle medarbejdere, der havde skrevet kommentarer om, at de syntes, min opførsel var grænseoverskridende og upassende. Og det var jo mega-pinligt, og jeg var virkelig pinlig over, at de andre direktionsmedlemmer skulle sidde og læse det, lyder det fra Dyrby i interviewet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Merete Eldrup historien om den konkrete medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU):

- Der var et år, hvor der var en trivselsundersøgelse, hvor der blev nævnt upassende adfærd fra en leder på Nyheder, hvor jeg godt kunne genkende, hvem det var, siger hun og fortsætter:

- Derefter tog jeg en alvorlig snak med Michael Dyrby, hvor jeg gjorde klart, at den adfærd var upassende, og at man ikke kan opføre sig sådan. Derudover blev HR orienteret om det, og han fik en klar advarsel, siger hun videre.

Fyrede Dyrby

Merete Eldrup lægger da heller ikke skjul på, at det var hendes ønske, at Dyrby ikke længere skulle være en del af tv-stationen, da han stoppede i 2015.

- Derefter sker der jo nogle ting (hun refererer til nøgenbilleder af Dyrby, der blev lækket, red.), men jeg ender med at fyre Dyrby, for jeg vil simpelthen ikke have den kultur på TV 2, siger hun og fortsætter:

- Man kan ikke sige, at man er en god chef og et røvhul på samme tid (her referer hun til Dyrbys interview i Berlingske, red.). Så er man bare et røvhul.

Eldrup forklarer, at hun er glad for, at Dyrby nu kommenterer anklagerne mod ham.

- Jeg synes, det er godt, han står frem, så han kan stå ved sit ansvar, så alle andre chefer ikke bliver mistænkt.

Ekstra Bladet ville godt have spurgt Merete Eldrup mere til, hvorfor hun først indrømmer at have kendt til problemerne med Dyrby nu, og hvad hun tænker om Dyrbys forklaring, men hun understreger, at hun ikke har yderligere kommentarer.

Ifølge Merete Eldrup havde hun et alvorligt møde med Michael Dyrby. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix

Lod sig spise af

Tidligere har Merete Eldrup til flere medier, heriblandt Ekstra Bladet, erkendt, at hun selv kunne have gjort mere for at forebygge sexisme og krænkelser i sin tid som chef på TV 2.

- Jeg lod mig nok spise lidt af med, at den hårde og kontante omgangstone var almindelig på journalistiske arbejdspladser. Hurtige deadlines, kontant afregning og så videre. Det skulle jeg ikke havde ladet mig spise af med. Det kan jeg se nu, sagde hun og gjorde det klart, at hun i dag nok ville have handlet anderledes.

- Jeg ville ikke have ladet mig spise af med forklaringerne om, at det var en normal omgangstone. Og hvis jeg skal grave dybt og vende blikket indad, kan jeg tænke, om det var, fordi jeg havde for travlt eller lukkede det ene øje.

- Jeg håber, at jeg dengang gjorde alt for at være en ordentlig chef, der tog hånd om de problemer, der havnede på mit bord. Men jeg kan i hvert fald bare sige, at det, jeg gjorde, ikke var godt nok. Jeg har set en meget kontant ledelsesstil, som jeg også har udfordret, men ikke formået at ændre.

Ekstra Bladet ville meget gerne have haft et interview med Michael Dyrby, og efter gentagne henvendelser har vi nu fået lovning på et interview onsdag eftermiddag.