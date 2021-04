Indrømmer: Savnede ikke mine børn

Deltagerne i 'Over Atlanten' forlod deres hjem og familier i tre uger, mens de sejlede ruten fra Lanzarote til St. Maarten.

Flere af dem efterlod deres børn hjemme i Danmark, men savnet blev ikke så voldsomt, som i hvert fald to af deltagerne havde forestillet sig, og Ditte Julie Jensen må indrømme, at hun faktisk ikke savnede sine børn særligt meget på de tre uger til søs.

- Jeg vil gerne indrømme, og det er både skræmmende og ærligt, at jeg savnede dem egentlig ikke særligt meget, for jeg vidste, at de var derhjemme. Det handlede om, at jeg skulle få det meste ud af denne her oplevelse, så savnet fyldte faktisk ikke særligt meget, forklarer Ditte Julie Jensen, der kom på andre tanker, da de kom i land, men først lige vil præcisere sit behov for at få noget mig-tid.

- Jeg frygtede savnet, for jeg har aldrig været væk fra dem så længe, men den første uge havde jeg så meget fokus på mig selv og at være til stede på båden med reb, ikke at falde over bord og alle de der ting. Når man får så meget ego-tid, er det også med at nyde det.

Fuldstændigt vanvittigt

Også deltageren Felix Smith var overrasket over, at savnet til børnene ikke fyldte mere.

- Jeg troede, at ens afsavn ville være fuldstændigt vanvittigt, og det var det også i den første uge, men så stille og roligt finder man fred med, at det ikke nytter noget at sidde derude og være frustreret over alt muligt, som er derhjemme, for du kan ikke få det alligevel, siger Felix Smith og fortsætter:

- Jeg havde tænkt hjemmefra, at savnet af mine børn ville blive noget af det værste overhovedet, men der sker et eller andet. Det er ikke sådan, at jeg ikke savnede mine børn, det gjorde jeg rigtig meget, men der sker et eller andet efter den første uge derude. Pludselig kan man ikke se land, og man vænner sig til, at man er i en lille boble af mennesker på 20 kvadratmeter hele tiden.

For Ditte Julie Jensen handlede det om at udnytte, at hun fik tre uger til at fokusere på sig selv. Foto: Per Arnesen/Discovery Networks

Savn i flyveren

Hvor Felix Smith savnede sine børn i starten, så var det lige omvendt for Ditte Julie Jensen, der fra starten nød friheden til at gøre noget for sig selv.

- Det var først, da jeg sad i flyveren på vej hjem, og jeg ventede på min kuffert, at jeg kunne mærke en kilden i maven, fordi jeg vidste, de stod på den anden side og ventede, og jeg vidste, at jeg nu skulle se dem igen.

'Over Atlanten' har premiere 11. april på Kanal 5 og streamingtjenesten discovery+. Deltagerne i år er: Politiker Lars Løkke Rasmussen, ex-svømmer Sarah Bro, kok Umut Sakarya, kagebogsforfatter Ditte Julie Jensen, tv-vært Felix Smith og skuespiller Johannes Nymark.