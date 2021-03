Indrømmer: - Vi er ikke de største sangere

Simon og Marcus har tænkt sig at arbejde hårdt for at blive i 'X Factor'

Ved fredagens første liveshow i 'X Factor' var de to nordjyske venner Simon og Marcus ikke blandt dem, der høstede størst ros fra dommerne.

- Jeres koreografi er ligesom til Five Chair fin nok, men jeg fattede ikke, hvad I sang, lød det fra Martin Jensen, der ikke var videre imponeret over dem.

Heller ikke bookmakerne spår Simon og Marcus de store vinderchancer.

Kæmpe overraskelse: - To stykker kød uden indhold

Det er dog ikke noget, der tager modet fra Thomas Blachmans drenge-duo.

- Vi er klar over at vi ikke er de største sangere. Den selvindsigt har vi. Men da vi så vores optræden igen, syntes vi bare, det var fedt. Vi kommer med en energi, men vi har selvfølgelig heller ikke set de andres igen, lyder det fra dem, da Ekstra Bladet taler med dem kort efter showet.

Humøret var højt hos Simon og Marcus efter det første liveshow. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

I første omgang er det da heller ikke en finaleplads, der er målet for de to.

Stor indrømmelse: - Det var en joke

- Der er nogle sindssygt dygtige deltagere i denne her sæson. Vi havde ikke regnet med at komme videre fra Five Chair. Vi er egentlig bare taknemmelige for, at vi kan være med i det her kæmpe show.

- Hvis vi går hen og kommer i finalen, så tager vi det med. Vi vil gøre vores bedste, og lige nu kan vi kun arbejde hårdt og tage det skridt for skridt. Nu håber vi bare på at komme videre fra andet liveshow

Hvordan det går Simon og Marcus videre i 'X Factor' kan du følge fredag på TV2 og TV2 Play.

