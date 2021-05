Indrømmer: Vi var forelskede

Kunne ikke skjule det

Ifølge Schwimmer var han i en lang periode forundret over, at producerne og holdet bag 'Friends' ikke bemærkede, at der var mere end bare venskab imellem de to.

- Jeg tænkte tilbage på det første år eller to, og når vi havde pauser fra prøverne, så var der øjeblikke, hvor vi lå og puttede i sofaen og sådan noget. Og jeg tænkte: 'Hvordan kunne alle ikke se, at vi var vilde med hinanden'?, lyder det fra Schwimmer.

- Vi vidste det helt sikkert, indskyder Courteney Cox, der i serien spiller Monica Geller.

De to skuespillere formåede dog at holde romancen skjult for pressen og for fans.