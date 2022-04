Indtager TV 2-hit: Endelig spurgte de

Det bliver fryd for ørerne, når en række danske musikalske profiler giver sig i kast med at fortolke og fremføre hinandens musik i den kommende 12. sæson af TV 2-programmet 'Toppen af Poppen'.

I denne sæson kan seerne nyde godt af musikalske indspark fra blandt andre Martin Brygmann, der glæder sig til at kunne vise lidt mere af sin musikalske side frem over for de danske seere hjemme i stuerne.

Det løfter kanalen sløret for i en pressemeddelelse.

Den 59-årige multikunstner har skrevet og komponeret musik til flere film og tv-serier siden 1990'erne, hvoraf han har haft stor succes med et hav af ørehængere som 'Jesus og Josephine', 'Kom lad os gå', 'Jeg vil i seng med de fleste' og 'Vent på mig'.

Ikke mange ved det

Mange vil måske rynke brynene en anelse over at se Martin Brygmann gribe mikrofonen for at berøre programmets seere og øvrige deltagere med sin bløde vokal.

De fleste vil nok kende kunstneren som komiker og skuespiller til trods for alt den velkendte musik, han har skrevet og komponeret gennem årene. Derfor glæder han sig til at tage musiker-kasketten på i programmet.

- Jeg har ventet i mange år på at blive spurgt. Endelig spørger 'Toppen af Poppen', om jeg vil være med, for jeg er nemlig sangskriver, og det er der ikke så mange, der er klar over. Derfor synes jeg, det er en fin lejlighed til at fortælle, at jeg faktisk også spiller musik, siger han.

Martin Brygmann har blandt andre skrevet sange for store navne som Birthe Kjær, Jakob Sveistrup, Jon Nørgaard, Søs Fenger, Lisa Nilsson og Alberte Winding.

Martin Brygmann har knap 400 titler registreret hos Koda, den forening, der arbejder for at sikre musikeres rettigheder og betaling, og har stået bag ørehængere som 'Jesus og Josephine', 'Kom lad os gå', 'Jeg vil i seng med de fleste' og 'Vent på mig'. Foto: Lars E/ TV 2

Vil holde sig fra satiren

Mens den musik, Martin Brygmann skriver og komponerer, er ganske seriøs, er man ikke just vant til at se Martin Brygmann i den seriøse rolle.

Men i programmet 'Toppen af Poppen' vil vi formentlig opleve en anden Brygmann, end vi er vant til. Når han skal fortolke og fremføre de andres numre, vil Brygmann nemlig lægge komikken og satiren fra sig så vidt muligt og i stedet fokusere på at hylde musikken.

- Jeg har lavet nogle, synes jeg selv, rigtige gode versioner af de andres sange, og jeg vil gøre mit bedste for at lave nogle ikke-satiriske versioner af dem. Jeg tager sangene meget alvorligt, og så må humoren blomstre i den mellemliggende tid om dagen og rundt om bordet, siger han.

Her er holdet

Ud over Martin Brygmann kan TV 2 løfte sløret for, at kunstneren Iris Gold også deltager i årets sæson.

- Det er en sjov udfordring at møde en masse nye mennesker og give mine bud på deres sange. Det er en stor ære at være med og hylde musikken. Jeg vil selv udforske andre genrer og prøve mig af. Her fik jeg bl.a. muligheden for at synge på dansk, som jeg synes er utrolig spændende, siger hun.

Iris Gold har numre som 'Lover of My Own' og 'Crushed Velvet' på cv'et. Foto: Chris Cassiel

Foruden Martin Brygmann og Iris Gold består det samlede hold af Nicklas Sahl, Soleima, Steen Jørgensen, Maximillian og Kira Skov, som vil smøre danskernes ører med deres musikalske optrædener.

Den nye sæson af 'Toppen af poppen' sendes til efteråret på TV 2 og TV 2 Play.