Influencer klar til 'Vild med dans': - Jeg er supernervøs

Forhåbentlig går det ikke helt i fisk, når YouTube-fænomenet og influenceren Lakserytteren kaster sig ud i alt fra jive til tango i 'Vild med dans'.

Den 29-årige kendis, som er stor på de sociale medier, går nemlig på gulvet i årets udgave af det uhyre populære program.

Det afslører TV 2 i en pressemeddelelse.

- Jeg er supernervøs for, om jeg overhovedet kan danse. For jeg er ikke en særlig disciplineret person, lyder det fra Lakserytteren, der bærer det borgerlige navn Rasmus Kolbe.

Og det bliver ikke den eneste udfordring, fortæller han videre i pressemeddelelsen.

- Det bliver også rigtig spændende at se, hvordan det bliver at jonglere et tv-program, en YouTube-kanal, en bogudgivelse og alle mine virksomheder på en gang, siger han og fortsætter:

- Den største udfordring bliver helt sikkert at få nok søvn. Men så er jeg sikker på, at min dansemakker nok skal køre mig helt tør for energi, lyder det fra Lakserytteren.

Han er den tiende offentliggjorte nydanser i årets udgave af 'Vild med dans'.

Blandt de øvrige nydansere er tv-vært Lise Rønne, influent Mascha Vang, entertainer Jacob Haugaard, sanger Jimilian og skuespillerinde Jannie Faurschou.

Også forfatter Michael Katz Krefeld, kagekendis Micki Cheng, maratonløber Abdi Ulad samt kost- og træningsformidler Michelle Kristensen går på gulvet i premiereprogrammet den 10. september på TV 2.