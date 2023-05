Ingemann jubler: - Latterligt på den fede måde

Peter Ingemann afslutter sit program sammen med 2200 andre på en knallert i Skagen, hvor de ender med at afholde et to-dages træf. Og det var blot 17 minutter, der skulle til, før der blev udsolgt

Omkring 2200 knallerter skal ledsage Peter Ingemann, når han afslutter sin sidste sæson af knallertprogrammet, hvor han kører Danmark tynd på sin 2-takt-knallert.

Billetsalget til knallerttræffet, der finder sted i Skagen 2. september, blev udsolgt på intet mindre end 17 minutter. Og det har fået Ingemann til tasterne på sin Facebook.

'Jeg er så glad, så rørt og så stolt,' skriver han.

Og da Ekstra Bladet snakker med TV 2-personligheden, har han netop parkeret sin knallert i Haderslev, og han er mindst lige så glad og stolt som i sit opslag.

- Det er så fantastisk, at der er så mange, der vil komme og være med til at fejre det her. Knallert er jo latterligt på den fede måde, og alt er med et kæmpe glimt i øjet, fortæller han.

Idéen om at afholde et knallerttræf kom, da han for nogle år tilbage gerne ville have kørt over Lillebæltsbroen sammen med andre knallertentusiaster. Det blev dog i sidste øjeblik aflyst, fordi det ikke kunne lade sig gøre, at et par tusinde ville køre over på samme tid.

Men nu har Skagens Kultur- og Fritidscenter banket et arrangement på benene.

- Der bliver sparket dæk, der bliver træf, og der bliver fest. Det bliver så fedt, siger Peter Ingemann.

Sidste sæson?

Selvom Peter Ingemann fortæller, at det er den sidste sæson af TV 2-programmet, så er der da stadig drømme og steder, hvor Ingemann gerne vil forbi med sin knallert.

Både Wales og Island bliver nævnt, men der er særligt et land, der ligger hans hjerte nært.

- Mit yndlingsland udover Danmark er Tyskland. Jeg gad da godt køre hele Tyskalnd igennem. Men når man har et dogme om at køre hele turen, så er Danmark stort. Og så er Tyskland jo nærmest helt uoverkommeligt, siger han.

Det er dog heller ikke i støbeskeen, at Ingemann skal fortsætte programmet.

- Jeg er også fyldt 50, og det kan også mærkes, når man kører 70 kilometer om dagen. Men jeg elsker det, og det er fantastisk at hilse på så mange mennesker på vejene. Men jeg tror nu ikke, at der kommer mere.

Det er denne knallert, som Peter Ingemann drager rundt i landet på. Foto: Oliver Ingwartsen/TV 2

Forelsket i det langsommelige

Selvom det går langsomt, når man skal hele Danmark rundt på en knallert, så er det lige præcis det, som tv-værten har forelsket sig i.

- Det er gamle mænd, der drømmer om at være teenager igen. Det er brum brum, men også stille og roligt. Det er den langsommelige måde uden at anstrenge sig for meget, siger han.

- Den er ukomfortabel, og den lugter af olie. Men det er fantastisk.