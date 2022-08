Ingen gider da se mig nøgen

Når man scorer en stor rolle i en serie, der foregår i et 'Game of Thrones'-univers, er det utænkeligt, at man skal deltage i en del nøgenscener

AMSTERDAM (Ekstra Bladet): 'The Crown'-stjernen Matt Smith har scoret en stor rolle i 'House of the Dragon', der har premiere på HBO Max 22. august.

Og når man har en stor rolle i en serie, der foregår i det sex-fikserede og voldelige 'Game of Thrones'-univers, så betyder det også, at man ofte skal være klar til at smide tøjet. Nogle gange lidt for ofte.

- Du ender med at spørge: 'Har vi brug for endnu en sexscene?' Så svarer de: 'Ja, det har vi'.

'Game of Thrones' og 'House of the Dragon' er baseret på romaner skrevet af fantasy-forfatteren George R. R. Martin.

- Jeg tror, at du er nødt til at spørge dig selv: 'Hvad har du gang i? Repræsenterer du bøgerne, eller udvander du bøgerne for at repræsentere den tid (vi lever i, red.)?’ Og jeg tror faktisk, at det er din opgave at repræsentere bøgerne sandfærdigt og ærligt, som de blev skrevet, har 39-årige Matt Smith sagt i et interview med Rolling Stone.

Han følte dog, det kammede lidt over med antallet af sexscener.

- Ja, en anelse for mange, hvis du spørger mig.

Matt Smith forklarer sig på den røde løber til den europæiske forpremiere på 'House of the Dragon'. Foto: Bart van der Putten

Hvad så med Steve?

Også briten Steve Toussaint har en af de bærende roller i 'House of the Dragon', så da Ekstra Bladet mødte ham til den europæiske forpremiere i Amsterdam, måtte vi naturligvis høre ham, om han havde samme oplevelse, og om han gjorde sig nogle overvejelser, før han sagde 'ja' til rollen som Corlys Velaryon.

- Haha, ingen vil se det her nøgent, så det gik fint for mig. Jeg havde overhovedet intet med sådan noget at gøre.

57-årige Steve Toussaint føler dog med sin kollega.

- Stakkels, gamle Matt, Gud velsigne ham. Han gjorde det virkelig godt. Jeg så faktisk en af dem (sexscenerne, red.), han gjorde det virkelig godt, lyder den uvildige vurdering fra Toussaint.

Steve Toussaint deltog ikke selv i nøgenscener under optagelserne af 'House of the Dragon', men Matt Smiths optræden imponerede ham. Foto: Bart van der Putten

Omfanget af sexscener i den længe ventede 'House of the Dragon'-serie fik flere af skuespillerne til at spærre øjnene op. Her får du den nøgne sandhed om serien.

