Ingen kontakt med Blachman

Alma Agger, der er aktuel med singlen 'Uundgåelig', fik meget ros, da hun sidste år vandt 'X Factor' - ikke mindst fra sin egen dommer i programmet, Thomas Blachman.

Der har dog ikke været meget kontakt mellem de to efter programmerne, fortæller Alma Agger til Ekstra Bladet i forbindelse med udgivelsen af den nye single.

- Det har jeg faktisk ikke rigtigt. Jeg ved, at han har hørt min nye single, og jeg har hørt, at han synes, det var godt, så jeg glæder mig til at se, om han skriver til mig, men ellers så går det nok også, siger Alma Agger.

Alma Agger fejrer sejren sammen med sin dommer Thomas Blachman. Foto: Mogens Flindt

Et år efter 'X Factor'-sejr: Klar med ny musik

Sidste års vinder af 'X Factor har også fulgt med i dette års programmer, og selvom hun ikke har en bestemt favorit, har særligt en gruppe gjort indtryk på sangeren.

- Jeg er virkelig overrasket over ’The Kubrix’, jeg synes virkelig, de er gode. Jeg synes også, at sangerne i den unge kategori er pissegode.

Alma Aggers nye single 'Uundgåelig' udkom fredag. Foto: Karma Film

Grotesk

Tonen på sociale medier har fået meget opmærksomhed under årets udgave af 'X Factor', hvor flere af deltagerne har fortalt om de ubehagelige beskeder, de modtager på sociale medier.

Selvom Alma Agger ikke oplevede det på samme måde, er hun uforstående overfor, hvordan folk kan finde på at skrive så grimme ting til de unge deltagere.

- Jeg oplevede det slet ikke i den kaliber, som nogle af de andre deltagere fortæller, de har. Det er jo grotesk, at folk kan skrive til en 15-årig om, at de har bumser. Det havde jeg sgu da også, da jeg var 15.

Insisterer: - Det gør jeg ikke

Thomas Blachman er selv kendt for at kunne være hård i sin retorik, men Alma Agger synes ikke, at han går over stregen, når han giver sin kritik til deltagerene.

- Nej, det synes jeg ikke. Han er slet ikke lige så hård, som han måske var en gang. Man skal også huske på, at han jo også skal være underholdende og lave godt tv. Så det tror jeg ikke, man skal tage så tungt, siger Alma Agger.