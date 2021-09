Ingen overraskelse: - Det er farligt

Michael Katz Krefeldt og Karina Frimodt var ikke overraskede over, at de endte i farezonen i fredagens 'Vild med dans'

Til mange seeres store forbløffelse endte krimiforfatter Michael Katz Krefeldt og hans partner, Karina Frimodt, i omdans i fredagens 'Vild med dans' på TV 2.

Parret havde ellers klaret sig til en femteplads med 25 point fra dommerne og flotte ord om deres quickstep.

Men for den garvede danser Karina Frimodt kom det ikke som en overraskelse, at det var der, de endte.

- Nogle gange er det bare sådan, at når man ligger på en femteplads og midt i feltet, så er det farligt, for så bliver man lidt glemt i forhold til, hvis man ligger i bunden, for så tænker folk, at de skal huske at stemme.

- Det er bare farligt, og jeg sagde også til dig (Michael, red.), at der ville være stor chance for, at vi ville ryge i omdans, sagde hun, da Ekstra Bladet fanger hende og Michael efter programmet.

Der var godt gang i parrets quickstep. Foto: Anthon Unger

Overvældende

Derfor er parret også enormt taknemmelige for, at seerne var der og stemte, da det gjaldt.

- Vi var rystede over, at vi fik lov til at gå videre, men det er også rigtig dejligt, lød det fra Karina Frimodt.

- Vi er virkelig taknemmelige for at få lov til at gå videre, så det er ligesom det, der fylder nu. Man er bare virkelig, virkelig glad, sagde Michael Katz Krefeldt og fortsatte:

- Vi vil bare det her rigtig meget begge to og vil rigtig gerne danse med hinanden. Vi er på ingen måde færdige med det. Så det ville have været virkelig ærgerligt, hvis det var sluttet der.

Michael Katz Krefeldt fik ros af dommerne. Foto: Anthon Unger

De oplever bestemt heller ikke, at der ikke er opbakning til dem.

- Vi får så meget kærlighed fra folk derude på de sociale medier, så det er virkelig overvældende. Og det er virkelig fedt at være med, sagde Michael.

- Og det vigtigste er, at de der, når man så ryger i omdans, sagde Karina.

Michael Katz Krefeldt og Karina Frimodt var i omdans mod Lakserytteren og Mille Funk, der endte med at trække det korteste strå.

Hvordan det går dem og de andre par videre i 'Vild med dans', kan du se hver fredag på TV 2 klokken 20, og så kan du som altid følge det hele live minut for minut her på ekstrabladet.dk.

Læs om 'Vild med dans'-stjernernes hemmeligt backstage-krav her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Herunder kan du se en række video-interviews med flere af deltagerne i 'Vild med dans' efter fredagens program.

Ingen overraskelse: - Det er farligt

Ingen overraskelse: - Det er farligt