Ingen sex på bryllupsnat: Røvsyg start

NEO-PI-3.

Det lyder som en robot fra Star Wars-universet, men er en afgørende, ny ingrediens i den velkendte drømmefabrik 'Gift ved første blik', som DR nu ruller ud for niende gang.

Utroligt nok melder alskens normal-danskere sig stadig blindt til et ekspert-kalkuleret ægteskab, selv om risikoen for at fejle er omtrent 90 procent. Kun fire ægtepar er sammen den dag i dag ud af 34 håbefulde matches i de første otte sæsoner.



Samtlige deltagere fra sidste gang, vi så med, er blevet skilt, så hvad gør DR nu, lille du?





29-årige Sara søger en mand, som 'skal være ekstremt nysgerrig og gøre det frem for bare at sige, at han er det'. Foto: DR Presse

Gift dig eller lad være!

Jo, de kommer anstigende med en videnskabelig personlighedstest, hvis navn (NEO-PI-3) er lige så svært at blive klog på som Søren Kierkegaards berømte udsagn: 'Gift dig, eller lad være, du vil fortryde begge dele'.



Man siger også, at modsætninger mødes. Men ikke i 'Gift ved første blik', hvor også kærligheden nu officielt er blevet djøffiseret med match-analyser, psykologsamtaler og adskilte soveværelser på bryllupsnatten. Intet pres, forstås.



Psykologen Eivind sidder foran computeren med tabeller og farvekoder og siger med norsk dialekt, at der skal være så lille forskel så muligt. Den anden psykolog hedder Trine og mener selv, at hun er trænet i at 'arbejde med underliggende følelser', når hun samtaler med deltagerne.

Rasmus er så heldig at matche med Line. Han er nået til et punkt i sit liv, hvor han har fokus på sig selv og er klar til kærligheden, siger han.

Sarah er etnolog og matcher folk ud fra teorien 'vi bor som, vi er'. Derfor tager hun på hjemmebesøg, hvor hun inspicerer 'livsstil, indretning og smag'.Altså rører man noget 'Kender du typen' sammen med kedelige algoritmer i håbet om at få single-hjerterne til at slå i takt.

I et indledende klip ser vi en køkkendesigner banke så hårdt i bordet, at både hans udkårne, en 'life coach' og rødvinsglassene hopper med. Et sekunds mismatch!



Dét nygifte ægtepar optræder desværre ikke i første episode. Det gør derimod Sara og Rasmus, der begge nørder henholdsvis 'Harry Potter' og 'Ringenes Herre' og til dagligt arbejder med noget grøn omstilling.





30-årige Jeanette matcher med Michael, for 'han skal ikke være skindød, men en moden mand'. Foto: DR Presse

Og så er vi tilbage ved det både velkendte setup og foruroligende output. At vi i single-Danmark er så desperate, at man gladelig har et tv-hold i nakken, mens man kører i emotionel rustjebane og fremstår lige så udsat som en and ved juletid.Det er som koncept lige så svært at tage seriøst som alle de andre datingkoncepter, DR disker op med: 'Billet til kærlighed', 'Mit hemmelige match', 'Matchet på Mælkevejen' etc.

Ordet 'matchet' ligger sprogligt tæt på machete, som jo er en stor kniv. Det ser dog fra start ud til, at også åbnings-afsnittets andet par, den digitale direktør Michael og den selvstændige tøjbutiksejer Jeanette, balancerer okay på kurtiseringens skarpe klinge.



Michaels forældre bor endda i samme lille by syd for Køge, hvor Jeanette er alene i sin store villa. Hun savner en mand, der passer perfekt ind i færdigpakken. Ægteparret har begge 'ben i næsen'. Jeg tror, de to næser bener hver sin vej.





'Sandsynligvis kan eksperterne finde et fantastisk menneske til mig', håber 39-årige Michael. Foto: DR Presse

Det er to pæne par, vi ser blive viet. Og det er i grunden røvsygt tv at sidde på bagerste række til en bryllupsfest, hvor alle er berusede af vovemod og især lettelsen over, at den anden heldigvis ikke er grim.De giver hinanden komplimenter, men komplementerer de hinanden?Vi har set det hele gå i opløsning før. Det er statistisk set op ad bakke. De færreste mennesker vil satse hele sit hjerte på en ti procents-chance for succes.Som altid bliver man fascineret af lykkeriddernes eventuelle tosseheld. På en måde håber jeg, at deltagerne igen beviser, at det heller ikke er algoritmer, verdens singler har brug for.

