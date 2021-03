Insisterer: - Det gør jeg ikke

Thomas Blachman tænker ikke meget over, om han burde ændre sin facon, når der skal sættes fokus på at holde 'den gode tone'

'X Factor' har for alvor sat 'den gode tone' på dagsordenen, efter at flere deltagere i årets program fortalte om, at de modtog hårde beskeder, efter de havde været på tv.

Derfor besluttede TV 2 og 'X Factor' at sætte stor fokus på, at man altså skal huske at tale pænt til hinanden.

Thomas Blachman, der er kendt for ikke at holde sig tilbage, vil dog absolut ikke bruge tid på at tænke over, hvordan han formulerer sig i programmet.

Det er nemlig noget andet, når man siger det direkte til folk - end bag en computerskærm.

Ved fredagens 'X Factor' var det da heller ikke inde på lystavlen, at han skulle tænke over ordene, så ingen blev kede af det.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg har ikke skænket det en tanke. Så længe du har ansigt på det, du siger, så er det bare værst for dig selv, lyder det selvsikkert fra dommeren.

Thomas Bachman og Martin Jensen udveksler også ofte hårde ord ved dommerbordet.

Behøver ikke ændre sig

- Så du har ikke tænkt dig at tale anderledes for at være sikker på at holde den gode tone?

- Det er jo præmissen, når de kommer ind for at blive vurderet. Jeg gør det med mit eget navn.

- Men det er jo ingen hemmelighed, at du gennem tiden har været ret hård i din retorik, når folk er kommet ind ved for eksempel auditions. Skal du ikke også stoppe med at 'mobbe'?

- Jeg kan ikke se, at jeg skulle mobbe nogen. Det kan da godt være, at de synes, det er ukonstruktivt, at jeg kommenterer deres sko eller tøj, men det er relevant for mig. Så længe man ikke går under lavmålet, og det gør jeg ikke.

- Så du kommer ikke til at ændre din retorik?

- De skal jo bare være glade for, at jeg bruger min tid på at kigge på dem, lyder det.

Ekstra Bladet har forholdt TV 2 om de ikke selv er med til at mobbe og udstille folk, når de smider effekter og lyde på deltagerne under auditions fra 'X Factor' og lader seerne vide, at her er nogen, der ikke kan synge.

''X Factor’ er et underholdningsprogram, og det laver vi ikke om på. I audition-programmerne viser vi det frem, som deltagerne selv har valgt at byde ind med foran dommerpanelet. Nogen synger fantastisk, andre har masser af X Factor, og nogen vil bare gerne prøve sig selv af foran dommerne. Uanset hvorfor de har valgt at tage til casting og audition, forsøger vi at give alle en god oplevelse, og det ser ud til at lykkes, for ellers ville så mange mennesker fra det ganske land vel heller ikke stille op i ’X Factor’ år efter år', lyder det fra TV2's underholdningsredaktør Dorte Borregaard.

