Film, tv & radio ... 28. feb. 2023 kl. 19:38 Gem artikel Gemt artikel

Instruktør afslører: Derfor bliver den nye sæson anderledes

Arbejdet med sæson 2 af Amazons storserie 'The Rings of Power' eller på dansk 'Magtringene', der bygger på Tolkiens berømte univers, er i fuld gang, og nu løftes lidt af sløret for, hvad der er i vente