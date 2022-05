Internettet går amok: Slet ikke til at kende

Den amerikanske skuespiller Bradley Cooper har fået internettet til at gløde.

Det skyldes de nyligt offentliggjorte billeder af skuespilleren i rollen som komponisten Leonard Bernstein i Netflix-filmen 'Maestro', der udkommer i 2023.

Her er den 47-årige skuespiller, der også har instrueret filmen, nemlig slet ikke til at kende, og det har fået folk til tasterne på de sociale medier.

Bradley Cooper spiller både en yngre og en ældre version af den verdensberømte komponist. Foto: Netflix

'Det er en fantastisk transformation. Jeg fornemmer en stor prisvindende præstation', skriver en Twitter-bruger.

'Kan I ikke bare allerede nu give manden en forbandet Oscar? Han har fortjent det i lang tid, så Akademiet har bare at tage notits', skriver en anden.

'DET ER SÅDAN, MAN LÆGGER MAKE-UP', skriver en tredje, mens flere beskriver Cooper som 'ukendelig'.

Leonard Bernstein, som filmen handler om, er mest kendt for musikken til 'West Side Story'. Som dirigent var han blandt andet manden, der gjorde den danske komponist Carl Nielsen kendt uden for Skandinavien.

Bradley Cooper blev både i 2012 og 2014 nomineret til en Oscar for bedste mandlige hovedrolle for henholdsvis 'Silver Linings Playbook' og 'American Sniper'.

I 2018 fik han sammen med Lady Gaga hele verden til at synge med på sangene fra 'A Star Is Born', som han instruerede og spillede hovedrollen i.

Over for Bradley Cooper i 'Maestro' spiller Carey Mulligan som Leonard Bernsteins hustru, Felicia Montealegre. Foto: Netflix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

'Maestro' får premiere på Netflix næste år, men der findes en lang række streamingtjenester at vælge imellem. Her får du det fulde overblik over de mange streamingtjenester, hvad de koster og det mest aktuelle indhold, så du bedre kan beslutte dig for, hvem du skal kaste penge efter.

Bradley Cooper er ikke den eneste skuespiller, der har ændret totalt udseende for en rolle - flere skuespillere er nemlig villige til at gå til ekstremer for deres job. Det gælder alt fra tatoveringer, til vægttab og at få trukket tænder ud.