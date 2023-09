Intet drama i DR-Program: - Absolut ikke kedeligt

Det succesfulde DR-program 'Gift ved første blik' har næppe manglet drama og skænderier gennem årene, når de nye par har skullet lære hinanden at kende og navigere gennem deres forskelligheder.

I den nyeste sæson af programmet, som lige nu kører på skærmen, går det dog en anelse anderledes. Denne gang er der nemlig langt færre skænderier og meget mindre drama.

Det skyldes formentligt, at DR i denne sæson har forsøgt sig med en anden matchmetode, end de hidtil har benyttet. Det har de gjort for at sikre sig, at deltagerne i programmet 'bliver matchet bedst muligt'. Det har DR tidligere oplyst i en pressemeddelse.

Men det betyder altså ikke, at 'Gift ved første blik' nu er blevet en syvsover. Det udtaler DR-redaktør Anna Askov, da Ekstra Bladet spørger hende ind til det.

Annonce:

- Jeg synes selvfølgelig ikke, at det er kedeligt, og jeg synes, at det klæder formatet rigtig meget, at vi har skabt et datingforløb, der gør, at vi allesammen får lov til at se de gryende forelskelser, dyrke håbet og den her skabelse af helt nye relationer, siger Anna Askov og tilføjer:

- Og det sker jo, fordi vi har skabt de her ændringer, hvor tempoet bliver taget lidt ned.

Afviser blankt

Anna Askov afviser desuden, at DR førhen har skullet lave dårlige matches med vilje i håbet om at skabe bedre fjernsyn til seerne.

- Nej absolut ikke.

- Der er ingen andre end os, der hellere vil, end at de lykkes, vi har aldrig forsøgt at lave et konfliktfyldt cast, det står folk af på. Det kan være hårdt at se så mange konflikter udfolde sig, siger hun til Ekstra Bladet.



Anna Askov understreger desuden, at seerne ikke behøver at frygte en kedelig sæson af programmet på trods af eksperternes gode parringer.

Selvom der hovedsageligt bliver uddelt kys og grin blandt årets par i DR-programmet, så lover Anna Askov, at det ikke bliver kedeligt. Foto: Snowman Productions/Brian Lichtenstein

- Jeg kan godt love, at denne sæson ikke bliver kedelig.

Ingen bryllupsnat

Den nye matchmetode er ikke den eneste ændring i årets 'Gift ved første blik'.

Annonce:

I år har man nemlig også valgt at droppe den famøse bryllupsnat, fordi man gerne ville 'fjerne presset' fra deltagerne.

Derudover har man desuden valgt at indlægge pauser undervejs i eksperimentet, og til sidst i forløbet skal alle de medvirkende på en getaway sammen, hvor de kan sparre med hinanden.

Hvis du gerne vil se, om du synes, programmet er blevet kedeligt, så se med hver torsdag kl. 20.00, når 'Gift ved første blik' bliver sendt på DR og DR TV.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du komme med bag kulisserne på det populære DR-program: Kom med bag kameraet: Så fesen er bryllupsfesten i 'Gift ved første blik'