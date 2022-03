Intet nyt under klaphatten

Den nye dokumentarserie om ’Branco’ hævder, at den kommer bag hans facade.

I så fald er der ikke meget bag facaden.

Det havde man jo nok luret, hvis man er en af de mange, der har streamet succesrapperens stereotype musik.

Portrættets to første af fem afsnit er nu tilgængelige på TV 2 Play, og de er trods alt mere interessante end Brancos plader, hvilket dog siger mest om sidstnævnte.

Bamset familiefar

Rapperen fortæller atter den gamle historie om den lille gangster fra ghettoen, der mod alle odds voksede sig stor i showbusiness.

Det er en verden, hvor man opfatter det som en bedrift at blive skudt, men Branco fremstår nu som en ufarlig og bamset familiefar, og ifølge hitmageren så er de der for hinanden i hans team.

Venskabet illustreres ved, at Branco varmer nogle nuggets til sin producer, fordi han til gengæld laver beats til Albertslunds svar på 50 Cent.

Dramatikken kunne stikke dybere.

Den 29-årige rapper på besøg hjemme i Albertslund, hvor det hele begyndte. Foto: Jacob Jorp Hansen/TV 2

Ser noget opsat ud

Af og til ligner serien en af rapperens videoer, hvor man får indtryk af, at både biler, speedbåde og palæer er lejet til lejligheden.

- Ser det ikke noget opsat ud? siger Branco til gutten, der laver hans ’content’ til sociale medier.

Jo, det gør det Branco.

Han virker nærmest amatøragtig i sit arbejde med både indspilninger og koncerter, men de færreste havde vel forventet, at den kreative proces ville være et svimlende studie i et genis blændende ekvilibrisme.

- Det er ikke det der H.C. Andersen-noveller, bedyrer Branco en overgang.

Og det er det så sandelig ikke. Det er et fjollet moderne eventyr.