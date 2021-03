Intet økonomisk på spil

Når golfspillere, tennisstjerner og badmintonspillere deltager i turneringer, gælder det selvfølgelig om at vinde - både for at kvalificere sig til yderligere turneringer, men også for at få en økonomisk gevinst, hvis de vinder.

I de store turneringer er det en temmelig klækkelig præmiesum, der er tale om.

- Det føles ubærligt

Men det er ikke helt tilfældet, hvis man kigger på en af underholdningsbranchens største 'turneringer', nemlig 'X Factor'.

Ingen bonus

Vinderen får en kontrakt med et pladeselskab, men hverken Martin Jensen, Oh Land eller Thomas Blachman, som er de professionelle mentorer i året 'X Factor', får en bonus, hvis deres deltager vinder.

Det resulterer dermed ikke i hverken en krone mere eller mindre i dommernes fastlagte honorar, lige meget hvor langt en deltager når, eller hvor mange deltagere en dommer har med hver fredag. Det bekræfter Thomas Blachman til Ekstra Bladet:

- I bliver ikke belønnet for at få jeres deltagere så langt som muligt i programmet?

- Nej, for fanden, nej, fortæller han og uddyber:

En doven skid

- Hvis man er en doven skid, så er det udmærket klogt at lade sine deltagere ryge ud, men hvis man passer sit arbejde, har det ikke en skid med det at gøre, fortæller han.

- Selvfølgelig sidder man ikke og håber på at få dem ud, så man har mindre at lave. Det tror jeg ikke, at der nogensinde er nogen, som har gjort.

- Så det er æren i at være mentor for 'X Factor'-vinderen, som er på spil?

- Ja, selvfølgelig. Deltagerne lærer man jo at kende, og man ønsker dem jo selvfølgelig det allerbedste alle sammen. Det er jo klart. Så sådan er det, afslutter han.

Også Dorte Borregaard, som er underholdningsredaktør på TV 2, bekræfter dette til Ekstra Bladet

- Vi udtaler os af princip ikke om dommernes løn, men jeg vil gerne bekræfte, at dommerne får et fast honorar for hele sæsonen, uanset hvor langt deres deltagere kommer i ’X Factor’, fortæller hun.

