Involveret i voldsom ulykke

Maibritt er en af de 17 kvinder, der kæmper for at finde kærligheden i den nye sæson af 'Bachelor'

Det populære realityprogram 'Bachelor' er tilbage, og tirsdag aften kan du møde 17 nye kvinder, der alle kæmper for at finde kærligheden.

En af kvinderne, der drømmer om at finde den eneste ene, er 31-årige Maibritt.

Maibritt har aldrig haft succes med Tinder eller andre dating-platforme, og derfor greb hun muligheden for at rejse til Caribien for måske at være så heldig at komme hjem med kærligheden.

- Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg håber på at kunne finde manden, jeg skal dele fremtiden med, siger Maibritt til Ekstra Bladet.

Modsat første sæson af 'Bachelor' er der fra starten i programmet rift om to de bachelorer. Hertil fortæller Maibritt, at Kasper var i kikkerten.

- Jeg havde fra start tænkt, at Kasper måske mere var samme sted i livet som jeg, alder taget i betragtning . Men jeg havde ikke udelukket noget, men havde nok mere fokus på Kasper fra start, siger Maibritt.

Til venstre er Philip Geisler Berg og til højre er Kasper Skaks. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Trafikulykke ændrede alt

For Maibritt var turen til Caribien en følelsesmæssig rutschebane. Tilbage i 2019 var hun med i en trafikulykke, der fik store konsekvenser både personligt, men også funktionelt.

- Jeg blev sygemeldt efter ulykken, fordi jeg nærmest intet kunne - udover at sove. Jeg mistede mit job, jeg måtte stoppe med at se den fyr, jeg så. Jeg kunne ikke indgå i sociale sammenhæng, og måtte fravælge næsten alle relationer i en periode, siger Maibritt.

Maibritt fik en slem hjernerystelse og nakketraumer, der betød, at hun i en længere periode måtte trække stikket og fokusere på sig selv.

- Det var en lang proces, som var svær at navigere i, da jeg var så hårdt ramt. Små ændringer i dagligdagen kunne medføre tilbagefald, siger Maibritt.

Efter en hård periode i sit liv, begyndte hun igen at finde glæden ved at løbe.

- Løb blev min første succes til at kunne genvinde mit tidligere liv, og de ting jeg kunne før ulykken, siger Maibritt og fortæller, at turen til Caribien også har været en personlig udviklingsrejse, da det at indgå i nye relationer tidligere har været den største hurdle at overvinde efter ulykken.

- Det har været mega hårdt, men også et helt vanvittigt eventyr at få lov til at være med på. Det har personligt været en succes at være med på flere parametre , selvom det til tider også var udmattende.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad tjener man på at være med i 'Bachelor'?. Det gør Casper Berthelsen, der var med i sidste års sæson som bachelor, dig klogere på her.