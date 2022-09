Iskold afvisning

Kritikken af afslutningen på 'Game of Thrones' fortsætter, men Nathalie Emmanuel mener, at serien leverede, hvad den plejer

Debatten om den sidste sæson af 'Game of Thrones' synes aldrig at dø ud.

Fans verden over rasede over afslutningen, og siden har alle med relation til serien måttet svare på, hvordan det kunne gå så galt for en af verdens mest populære serier.

Nu er turen kommet Nathalie Emmanuel, der spillede rollen som Missandei, Daenerys Targaryens rådgiver, men hun er kold som en is, da NME beder hende forholde sig til kritikken.

- Det var aldrig en serie, der gjorde alle glade eller havde lykkelige slutninger, siger hun i interviewet og tilføjer:

- Hvornår gjorde den (serien, red.) nogensinde, som alle ønskede, den skulle?

Vær på forkant

Hun tilføjer, at hun selv har set serien som fan og haft meninger om serien, men det er ikke noget, hun uddyber.

Til gengæld giver hun gerne sit syn på en anden kritik, der har været, nemlig hendes karakters død. Hun blev halshugget af 'The Mountain' foran Daenerys, Greyworm og Tyrion Lannister, og dermed døde den eneste markante sorte kvinde i serien, der samtidig spillede rollen som en tidligere slave.

- Jeg synes egentlig, hendes død meget godt viser, at der kan være mere end én farvet person i disse dyre produktioner.

- Når vi laver de her serier fremover, er vi nødt til at tænke inklusion, være på forkant og tænke diversitet hele vejen op gennem rækkerne, siger hun.

