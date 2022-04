Iskold luft: - Rend mig i røven

Der bliver ikke lagt låg på noget, når dommerne skal bedømme deltagernes præstationer i 'X Factor'.

Og da Martin Jensen kaldte Kári for den største udvikling, der er set gennem 15 sæsoner af 'X Factor', fik det Thomas Blachman til at afbryde med rettelser.

- Du er den person, der har udviklet sig absurd sygest meget i det her program, i nok alle 15 sæsoner, sagde Martin Jensen om sin deltager.

- Nu må du satme holde kæft, afbrød Thomas Blachman.

Det fik også flere af læserne i Ekstra Bladets liveblog til tasterne. De var bestemt heller ikke enige med Martin Jensens udlægning af den 25-årige færings udvikling gennem programmet.

'Hvor er det uærligt at sidde og sige, at Kari har vist størst udvikling i de 15 sæsoner', skrev en læser.

'Giver Blachmann ret!', skrev en anden.

Kári er videre til 'X Factor'-finalen. Foto: Anthon Unger

Sindssygt provokerende

Da Ekstra Bladet taler med Thomas Blachman efter programmet, lægger han ikke skjul på, at han mener, at Martin Jensen er manipulerende, når han taler om sine deltagere.

- Jeg bliver sindssygt provokeret. Det er brugtvognsforhandler-snak. Det er sådan noget, andre dommere skal sige, de skal altid snakke om deres skide udvikling, altså rend mig i røven. Det er nonsens og manipulativt, siger Thomas Blachman til Ekstra Bladet og understreger, at han er gode venner med Martin Jensen, og derfor godt kan tale sådan til ham.

Men selvom han kalder Martin Jensens snak for manipulativ, tror han ikke, at det har en betydning for seernes valg.

- Jeg tror ikke, at det er Martins retoriske snak, der gør at han (Kári, red.) er i finalen. Jeg tror, det er ham selv. Han er nede på jorden og har været lidt underdog, siger Thomas Blachman.

Blachman lyver

At Thomas Blachman er rygende uenig i hans udlægning af Kári, rører bestemt ikke Martin Jensen. Han mener bestemt, at Kári har udviklet sig mest.

- Du kan se det på alle klippene. Det kræver ikke atomfysik at se, at fra første afsnit til det, vi lige har lavet i aften, at der er forskel på det. Hvis Thomas ikke kan se det…. Så er det nok et forkert program, han har siddet i i 14 år. Det ved jeg, at han kan. Han vil bare ikke indrømme det på tv, siger Martin Jensen til Ekstra Bladet.

Martin Jensen var ikke bleg for at rose Kári til skyerne. Foto: Anthon Unger

- Så du tror, han lyver?

- Nej, jeg ved det, siger Martin Jensen og fortæller, at det ikke rører ham, at Thomas Blachman bad ham om at holde sin kæft i bedste sendetid.

- Man skal huske at passe på de ældre i samfundet, og de skal også have lov til at have deres mening en gang i mellem. De har betalt meget i skat og sådan noget, og derfor skal de også have lov. Men altså derfor kunne han godt basse lidt ned, siger Martin Jensen.

