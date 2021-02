Janni Pedersen scorer Jes Dorphs job

Janni Pedersen skifter TV2 News ud med 'Go' aften Live', hvor hun i fremtiden skal være vært sammen med sin kollega Lasse Sjørslev.

Dermed overtager hun sammen med Lasse Sjørslev, som hun tidligere har arbejdet sammen med i blandt andet 'News & Co.', den tomme plads, der er blevet ledig, efter Nordisk Film TV valgte at afskedige Jes Dorph-Petersen.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere kilder tæt på programmet.

I en mail til Ekstra Bladet bekræfter TV2 Kommunikation den nye værtsduo.

Her lyder meldingen, at de nye værter har første arbejdsdag 6. april, og at Janni Pedersen og Lasse Sjørslev kommer til at supplere det andet faste værtspar bestående af Natasja Crone og Abdel Aziz Mahmoud.

Jes Dorph indberetter advokatfirma for uredelig undersøgelse hos TV2

- Vi er utrolig glade for, at Janni Pedersen og Lasse Sjørslev nu er en del af 'Go' aften Live's meget stærke værtshold. 'Go' aften Live' griber dagens store historier og ofte med få timers varsel. Samtidig er det programmets varemærke, at programmets gæster bliver mødt af personlige og journalistisk stærke værter. Det er Janni og Lasse begge i høj grad garanter for, siger Henriette Ladegaard-Pedersen, der er TV2-redaktør for 'Go' morgen Danmark' og 'Go' aften Live'.

- Jeg kan godt afsløre, at vi længe har haft et godt øje til Janni og Lasse som nyt værtspar, og det var heldigvis gensidigt. Janni og Lasse har en fantastisk kemi indbyrdes - og de forvalter deres stærke håndværk med lune og gode grin. Den kombination passer rigtig godt til 'Go' aften Live', siger hun videre.

Janni Pedersen og Lasse Sjørslev bliver nye værter på 'Go' aften Live'. Foto: Mogens Flindt

Ser frem til nye udfordringer

Både Janni Pedersen og Lasse Sjørslev ser frem til deres opgaverne i 'Go' aften Live'-studiet.

'For mig er 'Go' aften Live' en ny og interessant udfordring efter at have arbejdet i 20 år som mere klassisk nyhedsjournalist. Det bliver sjovt at skulle formidle aktualitetsstof på en anden og mere afslappet måde, end jeg er vant til på TV2 Nyhederne, og samtidig ser jeg det som en spændende opgave at være med til at give programmet endnu flere journalistiske vitaminer,' siger Lasse Sjørslev i den mail, der er sendt til Ekstra Bladet.

Dorph blander sig: - Det er rædselsfuldt, TV2

Janni Pedersen er for kort tid siden vendt tilbage til TV2 News efter at have været vikar i 'Go' morgen Danmark' i det meste af 2020.

- Jeg er utrolig glad for at vende retur til 'Go'-redaktionen - og nu med on air-tid på et mere spiseligt tidspunkt end det seneste år som vikar på 'Go' morgen Danmark'. Jeg glæder mig til at være med til at præge det fine program til fortsat at være nysgerrig på mennesker, deres liv og skæbner og også være et program, der bider sig fast, overrasker og er dagsordensættende. Det håber jeg, Lasse og jeg kan være med til at bidrage til, siger Janni Pedersen.

'Go' aften LIVE'-vært Petra Nagel er i øjeblikket på barsel og afløses i disse måneder af Simi Jan. Også Christian Degn er en af værterne på programmet, der nu får selskab at Janni Pedersen og Lasse Sjørslev.

Jes Dorph-Petersen blev for nylig fjernet fra skærmen på TV2's programmer, efter to kvinder i en intern advokatundersøgelse berettede, at de havde været udsat for krænkelser af Jes Dorph-Petersen. Foto: Emil Agerskov