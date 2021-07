- Jeg blev enormt ked af det

Selvom Casper og Stine var enige om, at de sagtens kunne se en fælles fremtid sammen hjemme i Danmark, blev det ikke Stine, der fik Caspers sidste rose i 'Bachelor' på TV 2 Play.

Det gjorde i stedet Michaela, og det kom helt bag på Stine, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg følte mig virkelig sikker den dag. Jeg vidste godt, at Michaela også var en del af det, men jeg havde ikke set det som en mulighed, at han ikke ville vælge mig, siger hun.

Hun fortæller, at hun stod med følelsen af, at Casper havde lovet hende nogle ting, som han ikke holdt.

- Her bagefter er der flere ting, hvor jeg tænker, at det havde han ikke behøvet at sige. Han havde ikke behøvet at sige, at vi skulle gøre alle mulige ting, når vi kom hjem, eller at han håbede, det ikke ville slutte. For vi vidste jo godt, at daten ville slutte, siger hun og fortsætter:

- Det havde været nok for mig, hvis han havde sagt, at han syntes, jeg var sød. Han skulle ikke vinde mig over ved at sige alle de her ting, for jeg havde jo valgt ham til.

Stine blev ked af det, da hun genså afsnittet, fortæller hun. Foto: Lotta Lemche / TV 2

Blev ked af det

Stine fortæller, at det bestemt vakte nogle følelser i hende, da hun så afsnittet igen.

- Man ser ret tydeligt, at jeg slet ikke kan forstå det. Da jeg genså det, blev jeg faktisk også enormt ked af det, selvom jeg ikke længere har nogen følelser forbundet til de ting, der skete dernede, siger hun og fortsætter:

- Jeg blev ked af det på mine egne vegne, fordi man ser den her pige, der bare bliver skuffet uden nogen yderligere forklaring på hvorfor. Jeg tog en facade på, fordi jeg blev ked af det og fik overskredet en grænse der.

- Bærer du nag over det i dag?

- Jeg har ingenting i klemme, og jeg bærer overhovedet ikke nag. Jeg kan godt rumme det, for han har også været nogle ting igennem på den rejse. Hvis jeg havde stået i hans sted, er det heller ikke sikkert, at jeg havde kunnet træffe den rigtige beslutning. Jeg forstår nok lidt bedre hans valg i dag, siger Stine.